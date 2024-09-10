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建啤開發延宕 北科大：支持公地公用

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
北市市定古蹟「建國啤酒廠」。本報系資料照／記者林俊良攝影
北市市定古蹟「建國啤酒廠」。本報系資料照／記者林俊良攝影

建國啤酒廠都是計畫開發案，延宕廿餘年無法順利活化公有土地，各方角力延燒。北科大今日發聲明強調，支持建國啤酒廠公地公用，希望將建國啤酒廠的公有土地交由北科大活化管理，也及時緩解學校長期面臨的校地不足問題。

監察院日前糾正建啤都是計畫變更案，其中，「變更台北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」因涉校地發展性、文資保存及台酒啤酒文化保存問題，內政部彙整意見後，明日報都市計畫委員會續審。

北科大今日發聲明指出，文化資產保護應該超越形式上的修復，以教育思維與實際行動，讓文化資產成為當今社會教育、公民推廣與社區互動的載體。而北科大擁有卓越的文化資產保存經驗，針對建啤古蹟與歷史建築，不僅能妥善保存這些工業遺產，更將發揮文資保存與再利用等專業量能。

北科大認為，該校多年來與周邊里民和諧共處，透過校園規劃委員會引入社區居民的參與，促進社區營造與地方發展，建啤公有土地的管理將延續這樣的模式，為社區里民提供開放空間與文化活動場地。

北科大表示，在促進教育永續發展與文化資產永續活化的雙重目標下，將建啤公有土地轉型為大學用地，不僅完全符合公地公用的精神，同時亦可減輕政府財政與管理負擔，並且確保公地得以充分公用。

另外，建啤公有土地鄰近北科大主校區，校方認為納入此區域將及時緩解學校長期面臨的校地不足問題。教育部過往評鑑一再指出北科大學生學習空間及實驗場地不足，若能配合中央政策，將鄰近的公有用地納入校園，學校將獲得更多的研究教學與實習空間。

最後，北科大指出，作為公立大學，校方沒有營收壓力，必當本於公有公用原則，妥善保存與活化古蹟及歷史建物，並引領更多年輕創意人才進入場域實習，真正實現文化的傳承與發展。同時回應全球趨勢，推動歷史遺產的創新應用。

北科大 文化資產 校地

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