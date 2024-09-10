GCTF研習營落幕 AIT：展示台灣淨零排放成就

全球合作暨訓練架構（GCTF）「闊步前行：迎向淨零排放的未來」研習營6日落幕。美國在台協會今天表示，本次研習營展示台灣在推動跨產業淨零排放轉型方面的努力和成就，期能促使朝著相近目標邁進的經濟體互相學習、彼此合作。

美國在台協會（AIT）晚間發布新聞稿指出，AIT、台灣外交部、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處4日到6日與台灣環境部共同主辦「闊步前行：迎向淨零排放的未來」GCTF國際研習營，共有177人參加，包括來自25個國家的52名與會者。

AIT表示，隨著氣候變遷造成的破壞與衝擊日益加劇，在2050年前達到淨零碳排已成為許多經濟體的目標。台灣2022年公布「台灣2050淨零排放政策路徑藍圖」，次年修正通過「氣候變遷因應法」，將2050年達到淨零排放的目標訂入法規。

AIT指出，本次研習營提供良好平台，使有志在未來20年內達成淨零排放目標的經濟體，得以就彼此的政策和實際措施切磋交流，也展示台灣在推動跨產業淨零排放轉型方面的努力和成就，期能促使朝著相近目標邁進的經濟體互相學習、彼此合作。

AIT也提及，這場GCTF研習營讓來自美國、日本、澳洲、加拿大、紐西蘭、瑞典、以色列、新加坡、英國和台灣官員、專家、學者、公民社會專家和非營利組織代表得以齊聚一堂，就廣泛的議題分享彼此的最佳實務經驗。

AIT說明，討論議題包括構建綠色經濟、探索再生能源資源、投資綠色金融，以及適應氣候變遷。研習營結束後，與會人員參訪體現循環經濟和ESG永續發展價值的台灣私營機構，實地觀察台灣如何貢獻己力，協助全球步入一個永續環保的未來。

GCTF於2015年成立，是由美國在台協會、台灣外交部、日本台灣交流協會、澳洲辦事處，以及加拿大駐台北貿易辦事處共同主持的能力建構平台，旨在協助台灣分享其專業知識和技能以解決全球關注的問題。