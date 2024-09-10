建啤都更 北科大：挺公地公用

建國啤酒廠都市計畫開發案，延宕廿餘年無法順利活化公有土地，各方角力延燒。北科大昨天發表聲明強調，支持建國啤酒廠公地公用，希望將建國啤酒廠的公有土地交由北科大活化管理，為文資、社區、政府、教育創造多贏局面。

監察院日前糾正建啤都市計畫變更案，其中，「變更台北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」因涉校地發展性、文資保存及台酒啤酒文化保存問題，內政部彙整意見後，今天報都市計畫委員會續審。

北科大昨晚發聲明指出，文化資產保護應超越形式上修復，讓文化資產成為當今社會教育、公民推廣與社區互動的載體。面對建啤公有土地上文化資產保存與活化需求，以及都市區域更新之急迫，北科大作為在地國立大學，負起鏈結文資保育、社區鄰里及產官學民各界之責。

北科大表示，針對建啤古蹟與歷史建築，北科大不僅能妥善保存工業遺產，更將發揮文資保存與再利用等專業量能，透過跨領域合作與產學合作，結合產業、科技和設計，跳脫形式上的修復與靜態展示，實現文化資產活化；並運用大學學術能量與國際組織建立合作網絡，讓建啤成為展示台灣歷史與工業遺產的國際窗口。

北科大指出，作為公立大學，北科大沒有營收壓力，必當本於公有公用原則，妥善保存與活化古蹟及歷史建物，並引領更多年輕創意人才進入場域實習。北科也強調，教育部一再指出北科大學生學習空間及實驗場地不足的困境；若能配合中央政策，將鄰近的公有用地納入校園，學校將獲得更多的研究教學與實習空間。