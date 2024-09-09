賴清德秀新家人「Murphy」！盼狗狗都能找到歸屬、領養不棄養

今天9月9日是台灣狗狗節，總統賴清德晚間在臉書秀出之前領養的Murphy，他希望狗狗們都能在愛與理解中找到自己的歸屬，並呼籲「領養不棄養」，飼主應該要有陪伴牠們一生的準備，願每個角落的狗狗都能笑得燦爛、過得自在。

賴總統在臉書表示，今天是台灣狗狗節，想藉此時機向大家介紹他的家人「Murphy」。6月底在屏東縣動物之家領養斑斑時提到，家裡的Murphy以後有新朋友可以作伴，從那之後，就有很多朋友好奇Murphy的廬山真面目。

總統說，他領養Murphy已經有一段時間，初次見面時，Murphy是隻非常怕生的小狗，眼神中滿是警戒。隨著時間推移，彼此的距離逐漸拉近，Murphy會開始從角落走過來，慢慢習慣了他的存在，終於成為家裡最親近的陪伴。

賴總統透露，斑斑和Murphy的個性截然不同，斑斑充滿熱情，像是南國的陽光。怕生的Murphy和熱情的斑斑形成了有趣的對比，兩隻狗狗也逐漸建立起友誼，互補彼此的個性。

總統說，每天回到家看到兩隻狗狗、餵牠們吃飯，是他最幸福的時光，相信許多飼養、喜愛狗狗的朋友，也能夠體會這種感受。

賴總統表示，在這個專屬於狗狗的日子裡，他希望狗狗們能像Murphy和斑斑一樣，無論個性如何，都能在愛與理解中找到自己的歸屬；他也要再次呼籲「領養不棄養」的觀念，飼主應該要有陪伴牠們一生的準備。願每個角落的狗狗，都能笑得燦爛、過得自在。