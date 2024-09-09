快訊

直播／蘋果發表會來了！ iPhone 16亮點在哪裡 小編文字聊天室來討論

逃逸撞傷路人…通緝犯拒檢有前科 2日曾害警車撞計程車

TPBL／呂政儒同車酒駕周儀翔 新北國王祭處分罰50萬元

賴清德秀新家人「Murphy」！盼狗狗都能找到歸屬、領養不棄養

中央社／ 台北9日電
總統賴清德9日介紹他的新家人「Murphy」。圖／翻攝自賴清德臉書
總統賴清德9日介紹他的新家人「Murphy」。圖／翻攝自賴清德臉書

今天9月9日是台灣狗狗節，總統賴清德晚間在臉書秀出之前領養的Murphy，他希望狗狗們都能在愛與理解中找到自己的歸屬，並呼籲「領養不棄養」，飼主應該要有陪伴牠們一生的準備，願每個角落的狗狗都能笑得燦爛、過得自在。

賴總統在臉書表示，今天是台灣狗狗節，想藉此時機向大家介紹他的家人「Murphy」。6月底在屏東縣動物之家領養斑斑時提到，家裡的Murphy以後有新朋友可以作伴，從那之後，就有很多朋友好奇Murphy的廬山真面目。

總統說，他領養Murphy已經有一段時間，初次見面時，Murphy是隻非常怕生的小狗，眼神中滿是警戒。隨著時間推移，彼此的距離逐漸拉近，Murphy會開始從角落走過來，慢慢習慣了他的存在，終於成為家裡最親近的陪伴。

賴總統透露，斑斑和Murphy的個性截然不同，斑斑充滿熱情，像是南國的陽光。怕生的Murphy和熱情的斑斑形成了有趣的對比，兩隻狗狗也逐漸建立起友誼，互補彼此的個性。

總統說，每天回到家看到兩隻狗狗、餵牠們吃飯，是他最幸福的時光，相信許多飼養、喜愛狗狗的朋友，也能夠體會這種感受。

賴總統表示，在這個專屬於狗狗的日子裡，他希望狗狗們能像Murphy和斑斑一樣，無論個性如何，都能在愛與理解中找到自己的歸屬；他也要再次呼籲「領養不棄養」的觀念，飼主應該要有陪伴牠們一生的準備。願每個角落的狗狗，都能笑得燦爛、過得自在。

朋友 狗狗

延伸閱讀

賴清德總統擬11日接見巴黎帕運參賽選手

林右昌：賴總統路線受肯定 民進黨深化台美交流

帕運好成績 賴清德總統將贈送選手紀念小卡

黃國昌：柯文哲交代我很多事 對未來應對早做好準備

相關新聞

上班時間開80席吃喝爛醉！農水署彰化管理處惹議…在慶祝啥？

農田水利署彰化管理處慶祝水利節，遭爆料利用上班時間召開小組長聯席會議，席開80桌宴飲喝到爛醉，被檢舉濫用小組長經費。處長...

賴清德秀新家人「Murphy」！盼狗狗都能找到歸屬、領養不棄養

今天9月9日是台灣狗狗節，總統賴清德晚間在臉書秀出之前領養的Murphy，他希望狗狗們都能在愛與理解中找到自己的歸屬，並...

地緣政治風險大、氣候異常 大宗物資降稅延長至12月底

中秋將至，行政院副院長鄭麗君今在穩定物價小組會議，責請相關部會密切監控各類農漁畜產品，及月餅、蛋黃酥等應節商品的市場情況...

全球500醫療機構較勁！林口長庚入選「卓越醫院」 赴巴西爭冠

表揚全球績優醫療保健機構的「國際醫院聯盟獎」，預計9月11日於巴西里約熱內盧揭曉，林口長庚醫院今年參加國際醫院聯盟最高榮...

國合會與史瓦帝尼簽約 啟動慢性病防治體系計畫

世衛組織統計，友邦史瓦帝尼9成以上民眾有一個以上代謝症候群風險因素。國合會今天表示，歷經8個月準備，「史瓦帝尼代謝性慢性...

網傳「擴大紓困」是詐騙！勞動部：要你加LINE就有詭

勞動部今天澄清，沒有開辦「113年勞動部擴大極難紓困」補助，民眾若收到此訊息為詐騙手法、切勿聽信；可立即撥打165反詐騙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。