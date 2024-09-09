建築師姚仁喜 獲陽明交大名譽藝術學博士

國立陽明交通大學表示，校長林奇宏今天授予建築師姚仁喜為陽明交大的首位名譽藝術學博士，表彰姚仁喜在建築設計領域的卓越成就，以及對社會文化的深遠影響。

陽明交大光復校區今天舉行姚仁喜獲名譽博士學位頒授典禮，姚仁喜致詞表示，獲為名譽博士不僅是對他的肯定，也展現陽明交大對建築及藝術相關領域的重視。

姚仁喜說，感謝陽明交大培養藝文等領域的努力，也相信陽明交大將成為科技與人文平衡發展的領先學府。

陽明交大提供新聞資料指出，姚仁喜1975年畢業於東海大學建築系，並於1978年獲美國加州大學柏克萊分校建築碩士學位。

陽明交大表示，姚仁喜曾獲頒多個建築獎項與榮譽，包含2005年柏克萊加州大學環境設計學院「傑出校友獎」、2007年「國家文藝獎」建築類獎項，及2014年美國建築師協會榮譽院士等。