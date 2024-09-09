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全球500醫療機構較勁！林口長庚入選「卓越醫院」 赴巴西爭冠

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
表揚全球績優醫療保健機構的「國際醫院聯盟獎」，預計9月11日於巴西里約熱內盧揭曉，林口長庚醫院今年參加國際醫院聯盟最高榮譽「卓越醫院獎」角逐。圖／林口長庚提供
表揚全球績優醫療保健機構的「國際醫院聯盟獎」，預計9月11日於巴西里約熱內盧揭曉，林口長庚醫院今年參加國際醫院聯盟最高榮譽「卓越醫院獎」角逐。圖／林口長庚提供

表揚全球績優醫療保健機構的「國際醫院聯盟獎」，預計9月11日於巴西里約熱內盧揭曉，林口長庚醫院今年參加國際醫院聯盟最高榮譽「卓越醫院獎」角逐，在卅七個國家、逾五百個參賽機構中，成為入圍「卓越醫院獎」的七家醫院之一。林口長庚院長陳建宗今晚出發前往巴西里約熱內盧，期待為台灣奪下金獎桂冠，為國爭光。

國際醫院聯盟（International Hospital Federation, IHF）是國際性非營利組織，成員包含世界各地的醫院與醫療保健相關的組織，自1929年起，每年舉辦世界醫院大會，為世界各國醫衛專家交流合作的年度盛會。

國際醫院聯盟自2015年起，每年辦理「國際醫院聯盟獎（IHF Awards），獎項分為「醫療品質」、「綠色醫院」、「社會責任」等單項績優獎，還有代表全方位傑出的「卓越醫院獎（Grand Hospital Award）」，並從中遴選出各類別的金、銀、銅獎以及優異獎。

林口長庚醫院今年參加國際醫院聯盟最高榮譽「卓越醫院獎」角逐，在37個國家超過500個參賽機構中，成為「卓越醫院獎」的七名入圍者之一。而林口長庚也是今年「國際醫院聯盟獎」全球49個入圍醫療機構中，台灣唯一入選的醫院。

陳建宗表示，獲提名的入選醫院必須在醫療服務的五個層面包括：品質與安全、病人體驗、成本效益、員工福利、醫療公平與可及性，都展現出卓越的表現和成就，同時需展示醫院願景和運作如何創造卓越文化，並應提供清晰、可衡量的成功實例。

長庚董事長王瑞慧對林口長庚醫院的優異表現表示肯定，期許林口長庚能獲得IHF最大獎項，為國爭光。陳建宗表示，非常希望能將榮耀帶回台灣，更讓全世界都看見台灣醫療的卓越。

林口 里約 長庚

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