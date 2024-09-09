國合會與史瓦帝尼簽約 啟動慢性病防治體系計畫

世衛組織統計，友邦史瓦帝尼9成以上民眾有一個以上代謝症候群風險因素。國合會今天表示，歷經8個月準備，「史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫」正式簽約啟動，以提升友邦慢性病照護可近性。

國合會下午發布新聞稿指出，國合會攜手台大醫院新竹台大分院，與史瓦帝尼衛生部合作執行的「史瓦帝尼代謝性慢性病防治體系強化計畫」4日正式簽約啟動，這項4年期計畫預計協助史瓦帝尼辦理社區篩檢活動，並將慢性病高風險群轉介率提升至50%。

國合會表示，該計畫另在擇定的醫療機構，預計將糖尿病及高血壓新診斷病人持續治療率（至少每年一次）達到50%，全面提升史瓦帝尼代謝慢性照護服務的可近性。

國合會表示，以史瓦帝尼人口密度最高的曼吉尼（Manzini）及霍霍（Hhohho）做為計畫執行區域，透過強化制定代謝性慢性病防治策略能力、強化醫療機構糖尿病及高血壓防治功能，以及提升社區民眾對代謝性慢性病預防認知能力等面向，協助史瓦帝尼強化代謝性慢性病防治體系。

國合會說明，國合會多年來在貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯，以及聖文森及格瑞那丁等國均有推動代謝性慢性病為主軸的公衛醫療計畫經驗，加上長年深耕史瓦帝尼婦幼健康照護的實績，這次聯手首次合作的新竹台大分院與史瓦帝尼衛生部，跨足代謝性慢性病領域共同推動計畫。

國合會強調，台史兩方皆堅信，計畫不僅能促進史瓦帝尼在代謝性慢性病防治工作量能的提升，更是守護民眾健康的堅實力量。