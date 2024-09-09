網傳「擴大紓困」是詐騙！勞動部：要你加LINE就有詭
勞動部今天澄清，沒有開辦「113年勞動部擴大極難紓困」補助，民眾若收到此訊息為詐騙手法、切勿聽信；可立即撥打165反詐騙諮詢專線、或向勞動部查證。
勞動部今天發布新聞稿表示，近日接獲民眾反映，遇有不明人士冒充勞動部紓困補助專員，透過加LINE表示能協助申請「113年勞動部擴大極難紓困」補助。
勞動部澄清，並無辦理是項紓困補助業務，此為詐騙手法，民眾切勿聽信；勞動部及所屬機關辦理相關補助業務，絕不會透過主動加LINE或其他社群媒體聯繫申請事宜。
勞動部呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，請民眾提高警覺，若有接獲聲稱勞動部人員之社群媒體訊息或可疑電話，立即撥打165反詐騙諮詢專線或勞動部電話代表號（02）8995-6866查證，以免受騙。
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