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6月除役卻運轉至今…麥寮電廠1號機組疑損民眾權益 監委要查

中央社／ 台北9日電
雲林麥寮電廠1號燃煤機組預定今年6月除役，但至今仍持續運轉，監委將調查。本報資料照片
雲林麥寮電廠1號燃煤機組預定今年6月除役，但至今仍持續運轉，監委將調查。本報資料照片

監委紀惠容、林郁容今天說，雲林麥寮電廠1號燃煤機組預定今年6月除役，但至今仍持續運轉，疑損害民眾權益及健康；究竟麥寮電廠延役運轉的理由為何、是否違反相關法規，已申請自動調查。

紀惠容、林郁容透過新聞稿表示，據民眾陳訴，雲林麥寮電廠1號燃煤機組預定今年6月除役，至今該燃煤機組仍持續運轉；另據報導，台電公司與麥寮電廠簽訂購電合約，麥寮電廠以發電量未達契約規定為由，使1號燃煤機組得以延役運轉，疑損害民眾權益及健康。

監委指出，台電向麥寮電廠購電所衍生的燃煤機組延役爭議事件實情為何、1號燃煤機組得以延役運轉理由為何、有無通過延役許可、是否違反相關法規、權責主管機關有無善盡監督之責，有深入調查釐清必要，已申請自動調查。

台電 雲林 麥寮

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