未幫外送員投保…富胖達告贏南市 工會挺市府上訴

針對法院撤銷台南市政府對外送平台富胖達（foodpanda）裁罰一事，外送產業工會今天表示，支持南市府上訴，並呼籲中央立法解決外送平台勞動爭議。

外送平台富胖達（foodpanda）公司因未提供外送員強制汽車責任險等保險遭台南市政府裁罰，提起行政訴訟後，法院以保險非屬地方自治事項撤銷原處分，台南市政府已提上訴。

全國外送產業工會今天發布新聞稿表示，針對foodpanda告贏台南市政府勞工局一案，全國外送產業工會強烈譴責，並全力支持台南市勞工局提上訴，要求中央立法解決外送平台勞動爭議。

工會指出，此案件凸顯外送平台業者無視法紀、不願承擔企業責任的態度，甚至出現「不如其意就告」的情況。

工會強調，地方政府因各自制定的自治條例，無法有效解決平台勞動問題，呼籲中央勞動部儘速制定專法，統一處理平台業者與勞工的法律關係，解決核心問題。

工會進一步列舉多起法院判決，均認定外送員與平台業者屬「僱傭關係」。包括2022年「台北高等行政法院110年度簡上字第156號判決」，認定外送員與平台之間存在僱傭關係；2022年「台北高等法院110年度勞上字第103號判決」，同樣確認僱傭關係；2023年「台北高等行政法院109年度訴字第1046號判決」，再度支持僱傭關係的認定；2023年「最高行政法院110年度上字第488號判決」，最終確認外送員與平台屬僱傭關係。

此外，工會指出，勞動部於2019年的個案也曾認定外送員與平台存在僱傭關係。

工會強調，歐盟今年6月通過的「歐盟平台工作者指令」也已推定平台與工作者之間為僱傭關係，顯示全球趨勢朝向保護平台工作者的方向；相較之下，高雄高等行政法院卻在此次案件中判定雙方為「承攬關係」，與多起國內外判例相悖。

工會重申，法院應重新審視此案件，並呼籲中央政府正視外送平台勞動權益，儘速立法保障勞工。