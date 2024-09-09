馬前總統親評！「大九學堂」營隊32所大學生拼走讀創意 這議題脫穎而出

在開學前的最後一個週日，來自國內外32所大學的56位同學在馬英九基金會「大九學堂」營隊中進行「一日走讀」創意提案，最後由漁電共生議題脫穎而出。馬英九前總統在頒獎時表示，他很欣慰同學充滿歷史、人文與政策面關懷，這也是馬英九基金會期望培育青年的目的。

有別於台灣歷屆卸任總統基金會的政治味，馬英九基金會的宗旨是促進青年發展與兩岸交流，而「大九學堂」即為其寒暑假營隊，迄今已舉辦六期。本期共錄取來自國內外32所大學院校，包含知名的美國芝加哥大學與新加坡南洋理工大學，從大一新鮮人到碩士班的56位學員，於9月6至8日間在劍潭青年中心進行台灣文史與國政外交的研習。

重頭戲是週日下午的成果發表會，主題是「一日走讀」，透過親身踏查來探索台灣美好的元素以及面對的問題，學員共分成七組，分別就月老廟參拜、茶藝傳承、旗津地區導覽、漁電共生規畫、花東旅遊振興、半導體產業發展、府城文史精華等主題進行創意提案。最後由「尷”電””漁”與你相遇」獲得首獎，而「台北最紅月老廟」則獲得學員互推的最佳人氣獎。學員們笑稱這次的提案比拚異常激烈，等於為新學期做好了熱身準備。

這個由海大、世新、彰師大、台大、清大、國體大、和實踐等校同學組成的跨校團隊，針對走讀在地漁電共生產業展開企劃，宗旨在於了解台灣漁電共生規模最大的台南七股的優勢與困境，並促使青年反思當前能源政策的種種挑戰。由於行程兼具廣度與深度，而且有可行性，故獲得評審的最高分評價。

除馬前總統親自參與評選外，擔任評審的尚有馬英九基金會執行長蕭旭岑、政治大學法律系教授廖元豪、以及文化大學新聞系教授莊伯仲等人。

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