碳費估300起跳！每2年檢討…2030年恐飆到這麼高

環境部今天召開第5次碳費費率審議會，建議一般費率起徵區間每噸碳新台幣300至500元，預計2030年調升到1200至1800元；最終起徵費率將是單一數字、並同優惠費率在下次會議決定。

環境部今天召開第5次碳費費率審議會，歷經約4小時討論，最後訂定一般費率區間為每噸碳300至500元，以分階段調升為原則；優惠費率下次討論，預計9月底、10月初將進行最後一次審議會。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴會後向媒體說明，此次會議討論熱絡，建議值僅為一般費率，且是建議區間；最終定案預計會是單一數值，由環境部決定並進行法制程序；另外此次會議也討論2030年時碳費費率為每噸碳1200至1800元。

黃偉鳴進一步表示，由於審議會委員任期為2年，才會提出每2年滾動檢討，但其實每年委員也都會檢視實施情況、討論是否需要因應調整，因此調升期間並不一定是2年一期。

黃偉鳴表示，委員討論時有參考國際上已實施碳定價的經驗、再加上委員自身專業評估；如新加坡目前碳定價已經到折合約新台幣500多元，且實際運作價格仍有調整；他再次強調，「目前提供的是區間」，並不是對不同產業分不同起徵價，最後決定就是一個數字。

至於原訂對個別產業的衝擊討論，黃偉鳴提到，會中有委員提到，有些產業是隨景氣循環，單用毛利率檢討衝擊應再審慎評估，因此目前不再對產業衝擊進行描述。

黃偉鳴表示，有委員認為從歷史資料來看收碳費可能會沒有獲利，但也有委員認為用過去資料看不出未來作為，甚至建議用新的指標來評估；不過委員們也很擔心，多做說明可能會對外界產生定錨的影響。

黃偉鳴指出，有些委員認為，初期可以給比較好的優惠費率，在制度上願意減碳，收到錢少一點是沒關係的；但委員們也認為企業願意有多少減碳量有待觀察。

黃偉鳴強調，由於過去從未實施過碳定價制度，因此關於2030年的起徵費率也僅是建議值，是為了有數字才能讓企業做準備；未來法制文字會以類似附帶決議方式，每期起徵價格由當屆委員開會審議，未來是否調升則留給未來的委員參考、討論。