台灣聯合國協進會UN宣達團9/12出發 為台灣發聲

第79屆聯合國大會10日於紐約聯合國總部開議，台灣聯合國協進會今天說，為回應國際對聯合國大會第2758號決議的重視，將派出宣導團，於12日至20日赴美國紐約與華府發聲，將向聯合國秘書處與美國國會提出針對台灣國際地位召開聽證會等要求。

台灣聯合國協進會今天與民進黨立委張雅琳、陳冠廷等人在立法院召開記者會，除說明台灣聯合國協進會理事長林逸民正式寄出公開信給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），並於今年聯合國大會期間派出「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」，為台灣發聲。

台灣聯合國協進會（TAIUNA）表示，在給古特瑞斯的信件內容中，已向其反映台灣加入聯合國的願望長期受到不公阻礙，聯合國大會第2758號決議被錯誤解讀為承認中華人民共和國為中國的合法政府，但這一決議的本意並未涉及台灣的主權，也未表示中國對台灣擁有主權。

台灣聯合國協進會指出，「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」此次在紐約與華府的停留期間，預定會參加的主要活動，包括2758號決議國際記者會、KEEPTaiwan Free大遊行、拜訪華府台灣學校，以及哈德遜研究所與華盛頓時報、台灣聯合國協進會共同舉辦的台灣民主與國際地位論壇等。