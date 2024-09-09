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賴總統接見棒球代表隊 期許球員挑戰職棒成為球星

中央社／ 台北9日電

總統賴清德今天接見3支在國際賽事表現亮眼的棒球代表隊，賴總統強調，「國家因為你們而閃閃發亮」，雖然他沒辦法擔任球員，但是一名稱職資深球迷，現在他擔任總統就是「棒球總統」，繼續支持棒球運動

賴總統上午在總統府內接見「2024世界少棒聯盟」世界少棒錦標賽、世界次青少棒錦標賽及「2024第6屆WBSC U15世界青少棒錦標賽」代表隊。

賴總統提到，不管是以總統或球迷的角度他都感到榮幸與興奮，因為可以一次迎接3支國家代表隊；因此他沒有穿西裝，而是挑了奧運代表團的制服迎接大家，藉此表示他的慎重。

賴總統強調，「國家因為你們而閃閃發亮」，除了感謝教練、營養師、心理師、復健師外，也要特別感謝翻譯，因為若賽場有變化，翻譯必須清楚傳達隊內意見，也要明確轉譯裁判裁定，若有落差可能就會失去機會。

賴總統指出，大家都知道他是台南統一獅球迷，且第一場比賽他也有買票去看，因此證明他是「資深球迷」。雖然他無法擔任球員，但他是稱職的球迷。過去他擔任台南市長時就是棒球市長，並支持棒球運動；擔任行政院長時，就是棒球院長；現在擔任總統，則是棒球總統，支持棒球。

賴總統說，各位年紀輕輕就披戰袍出國比賽相當不容易，他也很羨慕大家，只要持續訓練，特別是不要受傷，一定可以挑戰職棒選手成為球星；同時他也希望推廣全民運動，讓每名民眾一生中至少有一個喜歡的運動，讓大家都有運動習慣，整體運動實力就會提升，國際賽場上的成績一定會越來越好。

賴總統指出，不僅是推動全民體育，更要發展運動產業。體育部並非是體育署升格，而是新的部會，其中運動發展更是未來的機會，理想是選手們在年輕時為國爭光，年紀長了可以更有制度的擔任教練，或者從事運動產業相關工作，最後他要再次恭喜大家，也要代表民眾感謝所有選手及後勤人員，繼續加油。

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