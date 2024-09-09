卓榮泰接見加拿大代表 談自由航行權促進區域安全

行政院長卓榮泰今天接見加拿大駐台代表倪傑民時表示，加拿大政府多次派遣軍艦行經台灣海峽，行使自由航行權，這是台灣跟世界連結在一起，與各國合作促進區域安全的最好例子。倪傑民說，加拿大反對任何透過武力或脅迫單方面改變台海現狀的行為。

卓榮泰今天在行政院玉山廳接見加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel），卓榮泰致詞提到，他知道倪傑民對台灣山岳很有興趣，曾參加花蓮太魯閣馬拉松路跑，所以今天特別在玉山廳會面，預祝有一天倪傑民能登上玉山。

卓榮泰表示，台灣與加拿大享有共同的自由民主普世價值，雙方在維護區域和平安全上相互合作支援，加拿大多次派遣軍艦行經台灣海峽，行使自由航行權，這就是台灣跟世界連結在一起，與各國合作促進區域安全的最好例子。

卓榮泰指出，台加去年簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），之前也已簽署避免雙重課稅協定，未來台加關係將在這樣的基礎上發展。

卓榮泰說，台加在經貿、科技、衛生各方面有實質合作經驗，例如，台泥設製鋰電池廠、鴻海軟體研發中心，都證明雙方合作是持續進步。

卓榮泰表示，台灣發展離岸風電也得到加拿大能源公司很大的協助，明年政府會大幅提升國家政府總預算，科技預算達到新台幣1466億元，希望雙方發展更多合作方式。

隨後致詞的倪傑民表示，辦公室人員計畫在10月14日攀登玉山，今天看到玉山的照片，感到很有挑戰性。

倪傑民說，台灣是加拿大在印太地區的重要夥伴，加拿大與台灣是理念相近的盟友，為了強化民主韌性，加拿大希望與台灣在諸多領域合作交流，例如，對抗假訊息、境外勢力影響、強化資通訊安全、保護關鍵基礎設施、確保溝通具有韌性。

倪傑民指出，加拿大反對任何透過武力或脅迫單方面改變台海現狀的行為。

倪傑民說，加拿大已正式加入全球合作暨訓練架構（GCTF），成為正式會員，跟台灣、美國、日本、澳洲都是正式會員國，GCTF是重要平台，讓所有成員互相分享在國內或國際重要議題實務經驗，讓台灣進一步融入世界，同時把世界帶到台灣。

倪傑民表示，台加都進入綠色與數位化的未來，雙方合作更緊密，例如在關鍵礦物、潔淨與再生能源、電動車、AI、半導體、人才培育等方面；加拿大也很榮幸在離岸風電上扮演重要角色，替台灣淨零碳排目標作出貢獻，期待與台灣有更緊密的合作與交流。