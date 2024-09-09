巴黎帕運成績亮眼 總統府11日舉辦歡迎派對

台灣選手在巴黎帕運表現亮眼，奪下3銀、2銅。總統府今天表示，將於11日下午在總統府舉行「台灣英雄 榮耀同行」派對，將由總統賴清德接見，並由國防部三軍儀隊劍門迎接帕運英雄，全程網路直播。

第17屆巴黎帕拉林匹克運動會9日閉幕典禮，台灣一共拿下3銀、2銅，締造近4屆帕運最佳成績，總獎牌數則是史上第3佳。

總統府上午舉行「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」總統接見2024巴黎帕拉林匹克運動會代表團宣傳記者會，總統府發言人郭雅慧、教育部政務次長張廖萬堅、文化總會秘書長李厚慶、體育署長鄭世忠出席。

郭雅慧表示，將於11日下午3時30分至下午5時30分，在總統府內舉行歡迎派對。

李厚慶說，參賽選手、教練、家屬、醫護團將一同與會，除表揚選手堅強的鬥志與自信外，也感謝幕後付出台灣英雄，因此國防部三軍儀隊將以劍門迎接台灣英雄，並由賴總統接見，參與人數共90人，並在串流平台Youtube全程直播。

李厚慶指出，總統府將設置「慶祝吧」（結合台灣家鄉味與法式風情的餐點）、「畫畫區」（邀請台灣插畫家以塗鴉俏皮風格，為選手製作個人專屬插畫）、「手作區」（選手可自由挑選可愛燙印貼，轉印在環保購物袋上）及「拍照區」（打造專業拍攝區域，邀請時尚攝影師為選手拍攝美照）。

媒體關注，是否比照巴黎奧運選手回國後舉行遊行活動。張廖萬堅回覆，由於雙十國慶將至，合併在國慶大典遊行中實施。

巴黎帕運比照巴黎奧運模式，教育部體育署輔導中華帕拉林匹克總會及國訓中心在選手村外設置物理治療所、運動中心及膳食公寓，除了幫助選手專注在訓練、恢復上，還能在巴黎嚐到家鄉味，甚至提前讓選手進駐國訓中心長期集訓，收到不錯效果。