故宮古代道里交通圖籍展 一窺古代GPS

現代人出門仰賴手機查地圖，故宮推出「四通八達－古代道里交通圖籍展」，讓人一窺古代人如何辨識方位、抵達目的地，最大亮點展品為可見縱貫台灣南北大路的「台灣圖附澎湖群島圖」。

道里是道路與里程數的合稱詞，「四通八達－古代道里交通圖籍展」展出繪製道路且記有里程數的古地圖，以及兼含道里圖的古代書籍。國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，古地圖雖沒有當今導航系統裡的電子地圖即時便利，但形式豐富多元。

比如商書裡的路引、路程圖，專為帝王出巡、謁陵編繪的往返程站細圖，將士戍防巡邊專用的邊防圖，串聯四方的大型驛路圖，以及地方政區圖裡連帶繪出的城市路線圖等，展覽也將規劃為2檔期展出，展出圖籍時代從14世紀末期跨到20世紀初期。

其中「台灣圖附澎湖群島圖」為此次最大亮點展品，該展件與國立台灣博物館的鎮館之寶之一「康熙台灣輿圖」，或其它古代台灣全島圖一樣，皆可見在圖的下方，繪一條起至沙馬磯頭（今日貓鼻頭），然後一路向北，最後到達大八里社渡頭附近的點狀虛線，也就是17世紀以來縱貫台灣南北的主要幹交通幹線「南北大路」。

策展人盧雪燕表示，為聯結古今，並增進觀眾的參與感，展覽特別設計「走在台灣的路上」多媒體互動裝置，以「康熙台灣輿圖」與「乾隆台灣地圖」為素材，結合新竹至故宮交通路線空拍動態影像，提供觀眾行走古代台灣南北大路的真實感受。

此外，展場外的「台灣是我的家」互動專區，也以「台灣圖附澎湖群島圖」為基底，將各地代表性名產先行貼註在地圖的相對應位置，藉此引導觀眾找出自己的家鄉。

「四通八達－古代道里交通圖籍展」首檔展期即日起於故宮北部院區104陳列室展出至12月1日；第二檔展期將自12月7日展出至2025年3月2日。