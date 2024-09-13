柚見幸福慶中秋 雲林文旦豐收獻禮

雲林縣縣長張麗善邀請大家，中秋佳節獻好禮，選用雲林文旦最大氣。 圖／雲林縣政府 提供

中秋佳節獻好禮，選用雲林文旦最大氣。雲林縣政府9/3於立法院辦理「柚見幸福慶中秋」雲林縣文旦推廣記者會，張麗善縣長帶領斗六鎮北文旦班(果樹第五班)、斗六文旦重光果園、雲科生態休閒農場、喜美果園、樂古農園、大川果園、斗六文旦農民廖炎生等果農們一同北上推薦中秋佳節自用送禮最具代表的雲林文旦柚。謝淑亞副縣長、斗六市林聖爵市長、斗六市農會張喬復總幹事、農業處魏勝德處長等人，也一同到場協助推廣行銷。

縣長張麗善立院合體立委促銷雲林文旦 人氣、買氣強強滾。 圖／雲林縣政府 提供

張麗善縣長至立法院促銷雲林文旦。 圖／雲林縣政府 提供

張麗善縣長及金牌主廚朱昱瑋更現場示範創意文旦料理及飲品，將文旦結合日式味噌醬調製成清爽開胃的「柚子辣味噌醬」，搭配雲林肉品做出美味涮嘴的柚香白斬雞及柚香白切肉佐時蔬，沾著吃就超對味，除此之外，將文旦果肉結合蔓越莓及氣泡水做出沁涼美味的「柚香蔓越莓香檳飲」，更是中秋烤肉去油解膩的最佳飲品，記者會現場提供與會來賓試飲，吸引雲林同鄉會團體及立法院同仁熱烈搶購，買氣極佳。

雲林文旦不僅口感極佳，也含有豐富的營養如維生素A、B1、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸及礦物質等成分，更獲得魚翅文旦的稱號。 圖／雲林縣政府 提供

張縣長表示，雲林縣文旦總種植面積約242公頃，年產量約5,749公噸，主要集中於斗六約191公頃、古坑約25公頃。雲林文旦是每年秋節盛產必吃的明星果品，晶瑩剔透的果肉、口感細緻水份多，被譽為國內文旦的「LＶ」，更獲「魚翅文旦」美稱，同時也是是佳節團圓大餐後解油膩的最佳神隊友。雲林文旦不僅口感極佳，也含有豐富的營養如維生素A、B1、B2、C、膳食纖維、果膠、有機酸及礦物質等成分，新鮮的文旦買回家後，可放置1週，待果皮稍微轉黃「辭水」後，果肉及甜度會更美味提升。縣府每年輔導斗六市公所及農會辦理文旦品質評鑑活動，除了能讓果農透過良性競爭增加種植技術及提升品質，更重要的是，將優質斗六文旦行銷給國人享用。

挑選文旦柚時可掌握「看果型、掂重量、摸表皮」三要點，聰明挑好柚，放久柚更香。 圖／雲林縣政府 提供

雲林縣政府農業處表示，雲林文旦的甜度約落在10-13度，最高品質更高達15度，在挑選文旦柚時可掌握「看果型、掂重量、摸表皮」三要點，聰明挑好柚，放久柚更香，今年度農業處也輔導產銷班、果園、在地農民等整理各家相關團購資訊及好康訊息，邀請民眾加入「揪愛雲林官方Line」，立即享中秋優鮮輕鬆購，相關詳情也歡迎洽詢『雲林縣政府農業處』Facebook粉絲團做進一步的洽詢。

佳節良品選用雲林良品，最有品 ！ 圖／雲林縣政府 提供

今年中秋節，邀請民眾一同品文旦，中秋慶團圓，獻禮柚豐收。

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