世界台灣客家懇親大會 賴總統贈鄉誼永固紀念牌

客委會表示，主委古秀妃今天代表總統賴清德頒贈「鄉誼永固」紀念獎牌予溫哥華台灣客家會；賴總統期望大家能一同努力，讓客家文化不僅是台灣的文化，更是世界的文化。

2024年世界台灣客家懇親大會於加拿大溫哥華舉辦，客家委員會今天發布新聞稿表示，賴總統透過影片表示，因為大家的共同努力，守住民主，讓世界看見台灣；遍布全世界的客家族群是支持台灣、支持民主的重要力量。

賴總統說，未來將以落實「國家語言發展法」及「族群主流化」下持續推動客家價值，推動客家語言公共服務普及，打造客家文化產業及美食國際品牌，讓客家走向國際；也鼓勵客家青年參與客家事務，讓客家與非客家族群都能參與共同推動客家語言文化，讓珍貴的客家資產能持續傳承下去。

古秀妃於開幕致詞時表示，客家人遍布全球，且都在當地落地深根，充分展現客家精神，而在地客家社團亦具備團結意識、促進台灣與國際連結，為國家發展貢獻力量；未來也將藉由海外鄉親累積全球客家族群能量，深化海外客家人對台灣的認同及向心力，建立雙向文化交流。

客委會表示，此次大會全球共350名客家鄉親齊聚加拿大溫哥華，計有美國、加拿大、日本及台灣等國的客家鄉親共襄盛舉，包括駐加拿大大使曾厚仁也親自出席與會。