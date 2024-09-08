聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報一周大事9/1~9/7
國內
4日：最低工資審議委員會決議，明年最低工資月薪調升一一二○元至二萬八五九○元；時薪從現行的一八三元調升至一九○元。
5日：民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內圖利京華城改建容積率，遭到台北地方法院裁定羈押禁見。
5日：主計總處公布八月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三六，已連續四個月超出百分之二的通膨警戒線。
國外
2日：以色列總工會宣布全國大罷工，施壓總理內唐亞胡與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即達成停火和釋放人質協議。
3日：紐約州長霍楚的前副幕僚長孫雯，被控充當中國大陸祕密代理人、違反「外國代理人登記法」、簽證詐欺、人口走私和洗錢等罪名。
5日：法國總統府發布聲明表示，馬克宏總統已任命曾代表歐盟與英國進行脫歐談判的巴尼耶（Michel Barnier）為新任總理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言