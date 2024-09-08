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聯合報一周大事9/1~9/7

聯合報／ 本報訊
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉入京華城弊裁定羈押禁見，被上手銬送進看守所。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉入京華城弊裁定羈押禁見，被上手銬送進看守所。 圖／聯合報系資料照片

國內

4日：最低工資審議委員會決議，明年最低工資月薪調升一一二○元至二萬八五九○元；時薪從現行的一八三元調升至一九○元。

5日：民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內圖利京華城改建容積率，遭到台北地方法院裁定羈押禁見。

5日：主計總處公布八月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點三六，已連續四個月超出百分之二的通膨警戒線。

國外

2日：以色列總工會宣布全國大罷工，施壓總理內唐亞胡與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即達成停火和釋放人質協議。

3日：紐約州長霍楚的前副幕僚長孫雯，被控充當中國大陸祕密代理人、違反「外國代理人登記法」、簽證詐欺、人口走私和洗錢等罪名。

5日：法國總統府發布聲明表示，馬克宏總統已任命曾代表歐盟與英國進行脫歐談判的巴尼耶（Michel Barnier）為新任總理。

內唐亞胡 哈瑪斯 孫雯 時薪 最低工資 柯文哲 馬克宏

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