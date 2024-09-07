毛利族新女王登基 外交部祝賀盼台紐深化合作

外交部今天表示，立法委員陳瑩、駐紐西蘭代表歐江安日前獲邀出席毛利王圖伊提亞．帕基七世追思儀式，以及新女王娜薇登基典禮；外交部指出，台紐政府都極為重視原住民族權益，將持續深化台紐友好合作與人民福祉。

外交部今天發布新聞稿，陳瑩、歐江安及駐奧克蘭處長陳詠韶於4日至5日獲邀出席在紐西蘭漢密爾頓舉行的毛利王圖伊提亞．帕基七世（Kiingi TuhetiaPootatau Te Wherowhero VII）追思儀式，以及新女王娜薇（Kuini Nga Wai hono i te po）登基典禮，代表台灣政府及人民誠摯祝賀。

外交部指出，歐江安另代表總統賴清德及外交部長林佳龍，透過毛利王辦公室轉達台灣祝賀，盼雙方在不同領域持續深化彼此友好關係。

外交部說明，娜薇女王為圖伊提亞．帕基七世的么女，5日由毛利族諸位酋長遴選任命，年僅27歲，年輕有為，深獲人民喜愛，並曾陪同父親來台訪問。台灣與紐西蘭政府都極為重視原住民族權益，除祝賀娜薇女王與毛利族外，並將在既有基礎上，持續深化台紐友好合作與人民福祉。