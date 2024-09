外交部：WTO公共論壇提案獲選 彰顯台灣貢獻

外交部今天指出,世界貿易組織(WTO)將在瑞士日內瓦舉行年度「公共論壇」,台灣提案「以再全球化之名實現綠色與包容經濟:政府與私人企業的實踐」獲選並將進行直播,顯見台灣對貿易全球化貢獻,備受肯定。

外交部今天發布新聞稿指出,世界貿易組織10日至13日在日內瓦舉行年度「公共論壇」(PublicForum),台灣提案「以再全球化之名實現綠色與包容經濟:政府與私人企業的實踐」(Greener andInclusive Economies in the Name of Re-globalization:Mutual Supportiveness of Government and PrivateApproaches)在千份提案中獲選,WTO又遴選出30場進行直播,台灣提案脫穎而出。

外交部表示,這次研討會將於11日舉辦,外交部邀請宏碁集團及富邦金控分享台灣高科技製造業與金融服務業領域發展經驗及推動永續發展成果,另邀請瑞士伯恩「世界貿易研究院」(World Trade Institute,WTI) 學者,從個別國家觀點分享如何建構綠色與包容性經濟及作法。