【專家之眼】「臺」灣「台」語是什麼意思？

最近教育部不顧民間反對聲浪，正式行文，將閩南語正式「正名」為「臺灣台語」，也將其所屬閩南語字典網站一起更名了。

很多人看到這個新名稱，都覺得莫名其妙。「台語」的意思不就是台灣話嗎？為什麼前面還要畫蛇添足地加上「臺灣」二字？而且，「台灣」明明就是「臺灣」的簡寫，又為何要「一國兩字」，前「臺」加後「台」呢？

聽說是為了公平，把所有本土語言都冠上「臺灣」二字，如「臺灣客語」、「臺灣阿美語」、「臺灣手語」等，表示他們都是在臺灣發展的語言，都足以代表臺灣。然而，這樣就能沖淡獨尊「台語」的意味嗎？

誠然，把閩南語稱為「台灣話」或「台語」，在民間流傳已久，但因為過於大閩南沙文主義，所以長期以來，政府不敢將它「官方化」，以免挑動族群敏感神經，傷害弱勢語族的尊嚴。曾有原住民立委公開主張，唯獨原住民語夠資格稱為台語。確實，閩南語是台灣的外來語，豈能鳩占鵲巢？事實上，像客語本身就沒有「台灣話」或「閩南話」這種用詞，而習慣以「holo話」指稱它。這就是為什麼日前有多名客語薪傳師聯合呼籲，「台語」不宜專指特定語言，而應該涵蓋所有在台灣通行的語言，包括國語在內。

其實，如果將閩南語正名為「河洛話」，說不定更好。儘管holo這個發音該用什麼漢字書寫，並無定論，但「河洛」意指中原，而且閩南語保留了很多上古音及古字，傳承了正宗的中原文化，身分相當契合。國內就有歌仔戲團以「河洛」為名，彰顯文化的光榮感。可惜經過20多年的去中政策，別說中原文化，連某台灣藝人說自己和爺爺是成都人，都會惹惱母校的教授了。難怪賴政府急著「正名」，因為「閩南」二字，總是不斷提醒大家，這個語言是從對岸福建南部來的啊！

從這個角度看，大概也就不難理解，為什麼教育部「臺灣台語」字典網站新增三百個常用字，會赫然出現「死好」、「老風騷」等罵人的粗話，乃至「整筊」（聚眾賭博）、「剪筊」與「跋歹筊」（出老千）等賭博專用語了。為了與對岸區隔，建立屬於自己的特色，便處心積慮地降格以求，專挑一些不登大雅之堂的元素，美其名曰「生活化」、「在地化」。這和史博館重要常設展以藍白拖、破羽毛球取代青銅器、唐三彩，巴黎文化奧運以電子花車、辦桌為主視覺等等，頗有異曲同工之妙。

假如所謂「正名」或「台語主流化」，可以讓閩南文化在獲得更多資源的情況下，不斷進步發展，成為亞洲文化的一方霸主，或可值得全民一搏，可是，上述種種跡象顯示，它似乎恰恰走著相反的路，把格調越拉越低。

如今哪裡還有什麼中原文化的光榮感？更多的是政治霸凌的快感吧？