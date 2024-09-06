國家企業環保獎66家獲獎 彭啓明肯定邁向淨零

環境部今天舉辦第6屆國家企業環保獎暨113年模範環境保護專責及技術人員聯合頒獎典禮」，計有66家企業獲獎、11人獲表揚。環境部部長彭啓明表示，很多企業推動淨零，碳盤查比例高。

環境部說明，這次有127家企業參選，歷經初選、複選分組審查、實地現勘及決選等，評選出66家獲獎企業，包括金級獎5家、銀級獎25家、銅級獎29家，以及入圍獎7家，其中3家企業連續3年獲銀級獎以上獎項，另頒發榮譽環保企業獎座。而國家企業環保獎已連續33年辦理，累計獲獎企業達777家次。

彭啓明說，推動淨零排放已經浮上檯面，可見到很多企業推動淨零，碳盤查比例高；而且這次獲獎率不到一半，是非常難的國家獎項，現今企業環保作為不進則退，政府政府頒的獎評審標準也會愈來愈高。

環境部舉例，今年獲金級獎的5家企業都有具體規劃達成2050淨零排放的軌跡與行動路徑。其中玉山商業銀行從民國110年起每年舉行「ESG永續倡議行動」，112年推動農場到餐桌價值鏈專案，協助優質商家轉型，推廣國家相關標章認證並加以輔導，串聯永續價值鏈金流，推廣在地特色產業。

又例如第一商業銀行響應「台灣2050淨零轉型關鍵戰略」，以綠色金融、淨零綠生活、自然碳匯及資源循環零廢棄等戰略，結合自身營運邁向淨零排放，目前自有行舍取得綠建築標章36處、太陽能分行23間，響應環境部綠色辦公的據點達201處。

另外3家為台灣積體電路製造股份有限公司，分別為14B廠、15B廠及18廠一期，3個廠除節電、節水、減廢績效顯著外，也都落實循環經濟政策。

113年度的模範環境保護專責及技術人員則歷經評審委員3個月遴選，計有11名獲選。此遴選自97年開辦，迄今辦理17年，累計173名人員獲獎，獲獎人員服務單位類型多元，且觸及各專業領域。