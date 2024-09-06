工研院院士揭曉 中榮院長陳適安打造智慧醫院獲肯定

工研院今天舉辦「第十三屆工研院院士授證典禮」，今年新出爐院士共五位，台中榮總院長陳適安是唯一的醫師院士。陳適安表示，近年台灣注重AI發展，也結合19家醫學中心，打造AI數位聯盟團隊，期許成為另一座護國神山。未來台中榮總、工研院將會有更多AI應用，讓台灣醫療持續結合AI。

第十三屆工研院院士共有五位，除了陳適安，還有NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁股份有限公司董事長暨執行長陳俊聖、中美矽晶製品股份有限公司及環球晶圓股份有限公司的董事長暨執行長徐秀蘭。

陳適安是心臟內科權威，在全世界發展心房顫動電燒術中居領導地位，其撰寫非肺靜脈心房顫動的鑑別診斷及治療方法，被全球醫界喻為「台北方法」，他接下台中榮總院長一職後， 大幅改善急診留滯率，並導入科技帶動醫療數位轉 ，為民眾打造更好的就醫環境，帶領台中榮總入選美國Newsweek雜誌「全球最佳智慧醫院」。

陳適安表示，近年企業數位轉型，醫療院所也不能落後，醫療AI開發有兩個重要目的，一是促進醫療管理，讓診治過程效率增進，二是藉由醫療AI給予病人治療時，能夠提升品質還有安全性。

許多人好奇他為何與AI有連結？他解釋，心臟心電圖就是基本的電力訊號，他在1990年代就與資通訊學術機構，包括陽明交大等合作，在數位轉型AI時代來臨時，利用心臟科AI來從事醫療AI，對他並不陌生。擔任台北榮總副院長時，就是數位醫療委員會執行長，擔任台中榮總院長後更成立數位醫療委員會，全力推動全院數位轉型。

在今天出刊最新一期的工研院「工業技術與資訊月刊」中，也紀錄陳適安一路走來的心路歷程。分享內容如下：

陳適安高中時就讀嘉義高中，「我這一屆的嘉義中學，丙組80位同學有22個考上醫學系，這批人才日後也成為台灣醫學界的中流砥柱。」初踏入醫學殿堂的陳適安，就有許多同伴相陪，在大二時更因學長的一句話，決定了心臟科的專業。

「學長建議我早點決定未來想要走的專科，就會比別人走得快，當時正在學習心臟生理學，加上我對推理很有興趣，對我而言，心臟生理學就是一種推理，心臟構造加上血流動力學與心電圖，牽涉到機械、物理學，甚至數學，而且不需要背誦，病因都可用推理得知。」

這番起心動念，讓陳適安選擇在心臟領域耕耘，畢業後進入台北榮民總醫院，投身心電生理和動物心律不整的研究；1987年，台北榮總完成亞洲第一例射頻（Radiofrequency；RF）電燒術，隔年，陳適安正式加入電氣生理研究室，致力鑽研電氣生理。

心臟如同機械與電力系統，當心臟細胞放電機制失衡、心肌細胞纖維化，便會產生紊亂電力導致心房顫動。根據流行病學調查，約1%的成人有心房顫動問題，65歲以上人口罹患率達5%至7%，且超過半數不知自己罹病。心房顫動的主要併發症是中風，對家庭和社會皆造成巨大負擔，因此早期篩檢心房顫動、降低中風發生率，對即將到來的超高齡社會至關重要。

80年代，台北榮總便採用電燒方式治療一般性心律不整，當年是全國第一例，在亞洲也位居前茅，唯獨放電頻率不規則的心房顫動仍非常棘手。那個年代沒有立體定位系統，也沒有心臟內超音波，陳適安完全憑藉對心電圖的判讀經驗來定位放電源頭。

當時全球只有兩家醫院系統性的研發心房顫動定位及電燒術，一家是法國波爾多大學附設醫院，另外一家就是台北榮總，彼時歐美的心臟醫學會上，都是這2家醫院上台發表、獨領風騷。」陳適安回憶。

然而，陳適安覺得法國醫界的理論好像缺了什麼，「我們發現10%至15%的病患心房顫動起源點並非肺靜脈，但法國學者卻很堅持。為了證明論點，我們團隊進行許多動物實驗，也做心臟細胞的基礎試驗，發現了非肺靜脈起源性的心房顫動。」

「台北方法」改寫全球心房顫動電燒術準則

當年還只是年輕醫者的陳適安，提出的論點未受廣泛重視，為此他不斷實驗驗證，也積極參與重要的國際醫學會，希望爭取支持，擴散團隊的發現；他甚至找上美國知名專家學習簡報技巧。「不僅是簡報製作，連口條、英語發音都調教過，只為了站上舞台時能好好講述研究發現與論點。」陳適安說。

直到2年後，美國多家醫學中心採行他的定位方法，皆複製出一樣的結果，證明陳適安團隊理論的正確性，自此開啟全球心房顫動治療里程碑，改寫全球心房顫動電燒手術準則，臨床貢獻更被國際醫學界譽為「台北方法」。而經過長期追蹤，陳適安團隊的心房顫動電燒術，併發症僅2.59%，低於國際平均的4.54%，成功率世界第一。

「台北方法」拯救了全球無數受心房顫動所苦的病患，後來，陳適安也運用卓越的管理技巧，讓台中榮總擺脫「全台急診最塞醫院」之名。

前進中榮 卓越管理轉型智慧醫院

2021年陳適安擔任台中榮總院長，針對病房周轉率和急診室流程做出調整，像提前安排病人出院和優化急診室流程，甚至親赴急診室分析每個流程節點所耗費的時間，並賦予急診室資深醫師判斷科別及收治順序，很快地將急診室24 小時滯留率降至不到1%。

除了有效改善留滯率，在陳適安帶領下，台中榮總更連續2年入選美國Newsweek雜誌「全球最佳智慧醫院」300強，而且是兩岸三地唯一進入前250名的醫院。

潛心研究心房顫動數十年的陳適安，是怎麼辦到的？陳適安認為，如同將心臟生理學的觀念與機械、物理與數學統 整般，醫療院所的數位轉型更須具備跨域思維。

早從1993年，他就常跟醫工、資工、電機系別的老師交流，更在臺北榮總成立數位醫療委員會，擔任執行長，接著再到臺中榮總建置AI架構，陳適安整合院內各個與數位轉型有關的部門，包含工 程師與醫護人員。他認為唯有員工體認到數位轉型的重要性，才能改善醫院看診、行政及檢查治 療流程，建構一個讓病人感到安全及舒適的就醫空間，享受有品質、有效率的醫療照護。

搶救生命 即時數據遠距救援

陳適安特別提及，COVID-19疫情加速醫療院所對遠距醫療的建置體系。事實上，早在2011年，台中榮總就已設立遠距醫療中心，雖然當時遠距醫療還未被廣泛應用，但他認為這將是未來趨勢，尤其是台中轄區有許多山區，推動偏鄉遠距醫療勢在必行。然而許多醫院將遠距醫療界定為虛擬看診，陳適安卻認為遠距醫療能做更多，台中榮總於是與中華電信、廣達電腦公司技術結合，推出5G救護車。

「從埔里分院到臺中榮總需翻山越嶺，距離遠，加上救護車裡往往只有一位護理師或醫師，5G技術可將心電圖和血壓等生理數據即時傳送到遠距中心，總院能及早準備，甚至也可與救護車上的監視系統連線，透過即時傳輸指導救護車上第一線人員，保障急症民眾在轉送時候的生命安全。」

AI打敗疾病改善治療 需醫界資通跨域合作

AI人工智慧席捲各領域，陳適安認為，運用AI打敗難纏疾病應是指日可待。例如藉由大數據分析，可更精準建議患者採用標靶藥物，或是哪種基因形式適用哪種標靶藥，幫忙病患克服癌症。陳適安指出，現階段AI對於醫療場域改善與治療，最顯著的就是慢性疾病，醫界可運用行動裝置監控生理數值進行慢性病的管理，就可提早預防。隨著「通訊診察治療辦法」今年7月上路，臺灣醫療院所更可善用遠距視訊門診，協助超高齡病人居家診斷、減少舟車勞頓。

對於臺中榮總連續2年入選「全球最佳智慧醫院」，陳適安深感榮幸，也樂見智慧醫院成為趨勢，但建置智慧醫院除經費支持，也牽涉到很多硬體設備改善工程，需要借力使力。

「工研院或相關業者研發軟體，可率先整合醫界資訊，再結合AI，未來可加速導入擴散，」陳適安舉例，像是臺中榮總與工研院合作「全時重症疼痛評估系統」，使用AI分析重症病患臉部表情，以利醫護遠端及時動態追蹤；此外，台中榮總也率全國之先，與陽明交大、中興大學等知名學府的資訊、資工或電機系所等合作，開放實習名額，讓對數位醫療有興趣的學子到醫院實作，師生反應都很熱烈。陳適安說，唯有打破藩籬、跨域合作，才能創造醫界與資通產業的雙贏。

今年3月，日本心臟醫學會特別頒發榮譽院士給陳適安，表彰他對日本心臟學界的貢獻，是當年唯二的榮譽國際院士。陳適安的醫界成就深獲國際肯定，從革新心臟治療、遠距醫療、到運用科技強化醫療品質，他始終站在臺灣醫療創新的前緣，不斷突破創新，造福更多民眾。