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副總統見環保獲獎得主 感謝用專業讓台灣更美麗乾淨

中央社／ 台北6日電

副總統蕭美琴今天接見國家企業環保獲獎企業暨模範環保專責及技術人員時表示，大家用專業讓台灣更美麗、更乾淨，不只創造台灣的標竿，更帶領台灣企業在淨零碳排的規格與標準上，達到世界最前端，「讓我們共同努力讓台灣更美好」。

副總統蕭美琴下午接見第6屆國家企業環保獎獲獎企業暨113年度模範環境保護專責及技術人員，她致詞時表示，非常榮幸能在總統府代表總統賴清德感謝大家對環境保護的貢獻。

蕭副總統說明，國家企業環保獎項已經舉辦第6年，每年都是透過嚴謹的標準，選出百工百業中對環境保護有特別貢獻的企業，一方面肯定大家的專業與成就，另方面更希望能建立社會標竿，帶動更多產業對環境保護的付出與貢獻。

副總統指出，各獲獎者來自不同領域，包括污染防治、環境監測、循環經濟、節能減碳，甚至導入綠能、人工智慧（AI）及各式新型技術等，讓產業在發展過程中，可以兼顧經濟成長與對環境友善的需求。

副總統解釋，今天的獲獎代表企業也非常多元，有台灣非常成功的科技產業，亦有學校、百貨與金融等領域，這提醒著在每一個人的生活領域中，都有可以為環境做出進一步貢獻的地方。

副總統表示，賴總統近期宣示成立「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」及「全社會防衛韌性委員會」等3大委員會，並親自就政策上凝聚更多共識。這3項領域環環相扣，一定要有對氣候變遷的認知、對環境保護的用心，才會有更健康的台灣，而對社會韌性也要有更多元的參與，才能讓大家安居樂業。

副總統指出，她再次感謝這屆環保獎得主對於環境保護的用心，謝謝大家用專業讓台灣更美麗、更乾淨，不只創造台灣的標竿，更帶領台灣企業在淨零碳排的規格與標準上，達到世界最前端，「讓我們共同努力讓台灣更美好」。

氣候變遷 淨零 零碳

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