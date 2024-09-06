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美媒：賴總統處理台海得當 中國仍定義為麻煩製造者

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。聯合報記者張文馨／攝影
美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。聯合報記者張文馨／攝影

美國媒體報導，台灣總統賴清德5月20日上任到上週屆滿百日，華府對賴總統處理台海議題的做法給予正面評價，但美台商會會長韓儒伯說，北京仍會竭力把他貼上麻煩製造者標籤。

美國之音（VOA）報導，美台商業協會（USTBC）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）受訪表示，在美國看待賴總統的議題上，中國仍在做著更有效的界定，他擔憂美國下任總統一當選，中國就會立刻努力界定賴總統，把他打造成「麻煩製造者」的形象。

韓儒伯指出：「我對賴清德與中國的看法是，中國仍然更有效地在美國界定賴清德是一個什麼樣的人，而不是由賴清德自己來在美國界定他是什麼樣的人。」

他還說：「我擔心，這也是我的一個恐懼，就是關於下一屆政府，不管川普（Donald Trump）或賀錦麗（Kamala Harris），只要其中一人當選，中國就很快會再次加強努力，透過自身利益的眼光來界定某些東西，包括台灣和賴清德，並把他描繪為麻煩製造者。」

美國總統大選預計11月5日舉行，共和黨總統候選人、前總統川普將對決民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗。

韓儒伯也提到，賴總統及其執政團隊的工作，是要努力確保由他們界定賴總統是什麼樣的人，而不是由北京當局來做出界定。

美國 賴清德

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