林佳龍瑞典投書：保印太地區和平 聯合國須納入台灣

外交部長林佳龍投書瑞典媒體指出，接納台灣有意義參與聯合國體系，無疑是聯合國緩和潛在區域危機、維護台海和平穩定及增進全球繁榮的最佳選項。

瑞典地方大報「新佛蘭日報」（Nya Wermlands-Tidningen）5日以「台灣必須納入聯合國體系以確保印太地區和平」（Taiwan måste inkluderas i FN-systemetför att säkra freden i den indo-pacifiska regionen）為題，刊登林佳龍專文。

第79屆聯合國大會10日將於紐約開議。專文指出，北京濫用聯合國大會第2758號決議，散播台灣為中國一部分的謬論，這是北京為未來武力犯台建構法理基礎圖謀的重要一環。

林佳龍表示，儘管全球多數地方及數十億人民受惠於台海和平穩定帶來的繁榮成果，中國卻持續加劇對台挑釁。北京片面改變台海現狀的企圖，以及在印太地區擴張中國威權主義，已對全球和平與安全造成嚴重威脅。

近年來，全球領袖利用七大工業國集團（G7）、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及東南亞國家協會（ASEAN）等雙邊及多邊場域，強調維護台海和平穩定的重要性。

然而，專文指出，聯合國在應對中國提出的挑戰及將台灣納入聯合國體系方面腳步緩慢。聯合國體系必須在中華人民共和國及台灣間二選一的陳舊思維，實際上是錯誤的二分法。

林佳龍強調，聯合國當前最迫切的工作是停止屈從於中華人民共和國的壓力，勿再扭曲聯大第2758號決議。中國藉由惡意錯誤詮釋該決議，並與其「一中原則」不當連結（這不應與許多國家的「一中政策」混淆），蠻橫打壓台灣有意義參與聯合國及其專門機構的合法權利。

專文指出，有別於中華人民共和國的謬論，第2758號決議既未提及台灣，也未指明台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

林佳龍表示，中華人民共和國在國際場域強迫推銷其想法，如果不予挑戰或糾正，北京的謬論不僅會改變台海現狀，更將危害印太地區和平穩定，威脅以規則為基礎的國際秩序。

他指出，中國的擴張思維不會止步於台灣。中國最近公布的「海警法」即為灰色地帶戰術的一部分，意在強化中方不實的領域主張，擴張其影響力。

林佳龍指出，即將召開的第79屆聯合國大會及未來峰會提供討論現今重要安全關切、促進全球永續發展目標，為當前和未來世代建構更具韌性社會的絕佳時機。

數十年來，台灣已證明它是負責任且可靠的夥伴，台灣也為落實聯合國永續發展目標做出重要貢獻。林佳龍呼籲，為了更安全及更好的世界，聯合國體系必須納入台灣。

「新佛蘭日報」是瑞典西部韋姆蘭省（Värmlandslän）最大的早報，每日紙本報紙及網站觸及約13萬6000人次。