快訊

U23世界盃／曾家輝先發5局掉2分 中華隊6安僅得1分輸南韓

影／普亭表態「支持」對手賀錦麗當美國總統 川普回應了

又見坑殺？西門町攤商2包水果賣659元 香港遊客傻眼

印尼留台校友齊聚 探討兩岸局勢對東南亞影響

中央社／ 雅加達6日專電

留學台灣的印尼校友5日參加駐印尼代表處舉辦的「福爾摩沙熱點：應對兩岸緊張局勢升高對東南亞安全、科技及農業領域之漣漪效應」專題講座暨留台校友聯誼活動，聚焦台海議題，吸引逾80人參加。

駐印尼台北經濟貿易代表處5日在雅加達建國大學（Binus University）舉辦「福爾摩沙熱點：應對兩岸緊張局勢升高對東南亞安全、科技及農業領域之漣漪效應」專題講座暨留台校友聯誼活動，藉此促進印尼各界對台海兩岸和平穩定的重視，並強化留台校友交流聯繫。

駐印尼代表陳忠表示，台灣海峽和平穩定關乎印太區域安全與繁榮、全球半導體供應鏈正常運作及區域糧食安全，籲請印尼各界及國際社會正視及駁斥中國曲解聯合國大會第2758號決議，與「一中原則」不當連結，阻撓台灣國際參與。

陳忠指出，若中國武力犯台，因台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，估計將對全球造成超過10兆美元（約新台幣319兆元）、約全球國內生產毛額（GDP）一成的巨大經濟損失。

他表示，這也將嚴重威脅在台灣居住的100多萬東南亞國家僑民，包括40多萬印尼僑民的人身安全，並衝擊台灣和印尼長期建立的農業合作，影響印尼發展農業現代化及糧食自給自足。

駐印尼代表處今天發布新聞稿表示，5日的專題講座由建國大學國際關係系主任周榮佳（RanggaAditya）邀請巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係副教授德尤庫（Teuku Rezasyah），以及留台校友、印尼國家研究與創新署（BRIN）副研究員庫爾尼亞萬（Erry Kurniawan）和印尼農民協會（HKTI）副祕書長翁芷瑋（Effendi Andoko）擔任講者。

他們各自從國際關係、經貿科技及農業領域，探討台海緊張情勢對印尼及東南亞國家協會（ASEAN）的影響及應對策略。

印尼 台海 東南亞

延伸閱讀

自詡減碳潛力佳 印尼籲已開發國家來投資綠色經濟

相關新聞

台船7艘潛艦預算與工期擺在同一計畫 卓榮泰：差點站起來簽公文

行政院長卓榮泰今天下午在高雄市長陳其邁等人陪同下參訪台船 ，媒體喊話問卓榮泰對於柯文哲被收押，及民代爆料台船前董事長鄭文...

中研院南院首展珍貴史料 重現南方島嶼人文風貌

推廣重要的史料典藏，中研院台灣史研究所今天起於中研院南部院區展出精選珍貴史料，包含傳統商號書信、日治時期旅券紀錄、私人手...

衛福部公告兒少性暴力報導指引挨批 王鴻薇：根本是耍人

衛福部上個月公告「媒體報導兒少及性暴力事件指引」規定不得揭露足資識別被害人身分之資訊，立委王鴻薇、市議員闕枚莎上午開記者...

政策轉彎？高雄國賓改建案由第三方重新評估 陳其邁說理由

高雄國賓飯店改建遭兩側住戶質疑，市府昨天舉行環評會議宣布將委託第三方重新評估，政策轉彎，高雄市長陳其邁今天被今天被問到此...

柯文哲收押首日 陳珮琪、黃珊珊去北所送書跟會客菜

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，台北看守所證實柯住3人房。柯妻陳佩琪在民眾黨立委黃珊珊陪同下，上午來到台北看守所，但柯文哲禁見不能會客，陳珮琪僅替他送來枕頭、涼蓆等生活用品和會客菜，還帶了「台灣人400年史」、「人生追求」2本書給他。北所表示，陳佩琪送來的枕頭、涼蓆，所內福利社都已有販賣，不接受家屬寄送，會退還。 陳佩琪離去前，受訪表示她個人習慣用ATM存款，北檢卻羅織罪名做為柯文哲的事證，「柯文哲沒有圖利，將交由專業捍衛清白」。她對柯文哲收押感到不捨說，夫妻結婚33年來，即便不在一起，也都有互相報備，今日來到北所雖然見不到他，但覺得兩人的心更接近，會一起捍衛清白。

12縣市提報國土功能分區圖 國土署：請台中、雲林盡快交

內政部長劉世芳日前在台中舉辦國土計畫政策溝通說明會，點名雲林未繳國土計畫書，引發雲林縣長張麗善回嗆。國土管理署表示，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。