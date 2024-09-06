印尼留台校友齊聚 探討兩岸局勢對東南亞影響

留學台灣的印尼校友5日參加駐印尼代表處舉辦的「福爾摩沙熱點：應對兩岸緊張局勢升高對東南亞安全、科技及農業領域之漣漪效應」專題講座暨留台校友聯誼活動，聚焦台海議題，吸引逾80人參加。

駐印尼台北經濟貿易代表處5日在雅加達建國大學（Binus University）舉辦「福爾摩沙熱點：應對兩岸緊張局勢升高對東南亞安全、科技及農業領域之漣漪效應」專題講座暨留台校友聯誼活動，藉此促進印尼各界對台海兩岸和平穩定的重視，並強化留台校友交流聯繫。

駐印尼代表陳忠表示，台灣海峽和平穩定關乎印太區域安全與繁榮、全球半導體供應鏈正常運作及區域糧食安全，籲請印尼各界及國際社會正視及駁斥中國曲解聯合國大會第2758號決議，與「一中原則」不當連結，阻撓台灣國際參與。

陳忠指出，若中國武力犯台，因台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，估計將對全球造成超過10兆美元（約新台幣319兆元）、約全球國內生產毛額（GDP）一成的巨大經濟損失。

他表示，這也將嚴重威脅在台灣居住的100多萬東南亞國家僑民，包括40多萬印尼僑民的人身安全，並衝擊台灣和印尼長期建立的農業合作，影響印尼發展農業現代化及糧食自給自足。

駐印尼代表處今天發布新聞稿表示，5日的專題講座由建國大學國際關係系主任周榮佳（RanggaAditya）邀請巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係副教授德尤庫（Teuku Rezasyah），以及留台校友、印尼國家研究與創新署（BRIN）副研究員庫爾尼亞萬（Erry Kurniawan）和印尼農民協會（HKTI）副祕書長翁芷瑋（Effendi Andoko）擔任講者。

他們各自從國際關係、經貿科技及農業領域，探討台海緊張情勢對印尼及東南亞國家協會（ASEAN）的影響及應對策略。