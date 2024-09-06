中研院南院首展珍貴史料 重現南方島嶼人文風貌

推廣重要的史料典藏，中研院台灣史研究所今天起於中研院南部院區展出精選珍貴史料，包含傳統商號書信、日治時期旅券紀錄、私人手稿、照片等，展示與島嶼相關歷史篇章。

為帶動南台灣學術研究發展，中央研究院南部院區於今年設置「人文社會研究基地」及「數位人文圖書檔案室」，提供豐富的人文及社會科學研究資源。

中研院今天發布新聞稿指出，為進一步推廣重要的史料典藏，中研院台灣史研究所今天於南部院區舉辦「南方．島嶼．人文」檔案特展開幕式，盼以跨越400年的歷史視野，展示與島嶼相關的人群流動、南方物產及藝文活動的歷史篇章。

中研院台史所所長鍾淑敏表示，台史所首發先聲籌辦南部院區第1次檔案展覽，希望讓社會大眾認識檔案館珍藏的史料和台灣史研究的關懷，這次特展與國立台灣文學館及國立台灣歷史博物館攜手合作，兩館提供的重要文化典藏及珍貴數位展件，使檔案展的故事脈絡更加完整，內容觀點更為豐富。

中研院表示，展覽以「南方．島嶼．人文」為主題，聚焦南方與熱帶性的多重意涵，匯集台史所30多年來蒐集的珍貴典藏，涵蓋官方檔案及私人與家族文書，包含長崎泰益號文書、楊肇嘉文書、中研院院士曹永和文書、長谷川清文書、高慈美文書、呂赫若文書，以及顏水龍、劉啟祥、陳植棋、郭雪湖、陳澄波等畫家的畫作與文書。

另外，展品中還包括海內外獨家典藏的「臺灣新民報」與「臺灣新聞」，以及日治時期旅券（護照）紀錄等，藉由多樣性的檔案形式，呈現台灣豐富的人文歷史脈絡及產業經濟與文化特色。

中研院表示，「南方．島嶼．人文」檔案特展展期從9月6日起至12月6日止，邀請民眾以多重感官體驗昔日南方島嶼的人文風貌。