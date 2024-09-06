林佳龍投書印媒指台灣在供應鏈重要 籲聯合國納台灣

外交部長林佳龍投書印度媒體指出，全球90%高階半導體產品與人工智慧（AI）革命所需的多數先進晶片是由台灣製造，顯見台灣是全球供應鏈不可或缺的重要夥伴，呼籲將台灣納入聯合國體系。

這份投書刊登在印度斯坦時報（HindustanTimes）。林佳龍開宗明義指出，聯合國當前最迫切的工作，是停止屈服於中國壓力，以及勿再扭曲聯合國大會1971年通過的第2758號決議。

投書提到，台灣是全球供應鏈不可或缺的合作夥伴，生產90%全球所需高階半導體，以及很大一部分推動AI革命的先進晶片。除此之外，全球半數海上貿易經過台灣海峽，讓台海成為重要國際航道；儘管台海和平穩定為全世界多數地方帶來繁榮，中國卻持續加強挑釁台灣。

全球領導人利用包括七大工業國集團（G7）、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）、東南亞國家協會（ASEAN）在內多個雙邊或多邊場域，強調維護台海和平安全的重要性。但林佳龍指出，儘管聯合國了解有必要降低台海緊張情勢，卻沒有採取具體行動因應中國帶來的挑戰，或將台灣納入聯合國體系。

林佳龍說，國際社會已發展出與台灣往來的新作法，聯合國體系在中國與台灣間做選擇是陳舊的思維，也是錯誤的二分法；如今是聯合國做出改變，重新檢討排除台灣這樣不合理政策的正確時機。

聯合國當務之急是停止屈服於中國壓力，不要再扭曲聯大第2758號決議。他指出，中國惡意曲解第2758號決議，與「一中原則」做出不當連結，無情打壓台灣有意義地參與聯合國體系及相關專門機構的合法權利。但實際上，中國的「一中原則」和多數國家採取的「一中政策」大相逕庭。

林佳龍指出，中國錯誤詮釋第2758號決議，散布「台灣是中國一部分」的謬論，是為未來武力犯台建構法理基礎重要的一環，但第2758號決議其實僅處理中國在聯合國代表權問題，非但沒有提到台灣，也未指台灣是中國的一部分，更沒有授權中國在聯合國體系內代表台灣的權利。換言之，第2758號決議與台灣完全無關。

他認為，中國扭曲第2758號決議，是中國在國際舞台強迫推銷其想法的最佳例證。如果不予糾正，中國的謬論不僅會改變台海現狀，更將危害印太地區和平穩定，威脅到以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍說，中國的擴張思維不僅針對台灣，最近公布的「海警法」就是灰色地帶戰術的一部分，目的是強化其似是而非的領土主張，並擴大其影響力。聯合國和國際社會不僅必須重申對中國脅迫行為的關切，還必須共同努力防止其不法行為。

他呼籲，民主的決心須及時展現，以免為時已晚。聯合國體系應處理區域安全的挑戰，並支持全球經濟穩定；即將召開的第79屆聯合國大會及未來峰會，提供一個及時的機會來解決關鍵的安全問題，並促進全球永續發展的目標，為目前及未來的世代，建構更具韌性的社會。

林佳龍指出，台灣已被證明是對合作對象負責、可靠的夥伴，最近也為聯合國永續發展目標做出貢獻。接納台灣有意義地參與聯合國體系，無疑是聯合國緩解潛在區域危機、維護台海和平、增進全球繁榮的最佳選擇。