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台電1000億元追加預算案 綠籲朝野儘速通過審議

中央社／ 台北6日電

台電董事長曾文生日前表示，台電今年增加新台幣600億元收入，加上行政院同意編列1000億元追加預算，有機會達到損益兩平，變數在追加預算須通過立院審議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天呼籲在野黨，基於支持台電及穩定供電，應儘速完成預算審議。

對此，國民黨團書記長林思銘受訪回應，民進黨政府必須把能源政策講清楚，不能只治標而不治本，否則台電這次1000億元追加預算之後，下次又要追加多少預算，未來又將如何處理。

今年第二次的電價費率審議會即將於10月召開，吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會時，對於媒體詢問台電1000億元追加預算案何時通過做上述表示。

吳思瑤表示，台電已經提出1000億元追加預算案，這是攸關上一波電價審議及微幅調漲的當下做出的政策處理，是上一波漲電價的重要配套。

吳思瑤指出，對於台電接受國家給予追加預算補助，朝野應當快審議讓追加預算案拍板，否則影響台電未來營運，造成重要供電或相關用電服務受到影響，這都不應當是立院做出來的負面效應。

吳思瑤說，預算該審就趕快審議，台電1000億元追加預算送到立院已經很久，立院上會期未審，臨時會沒有開成，立院新會期即將開議，這是一個重要的追加預算案，為確保穩定供電、支持台電，朝野應趕快協助預算審議通過。

台電 吳思瑤 電價

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