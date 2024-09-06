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教團質疑不公 何佩珊：勞保撥補應每年3000億元

中央社／ 記者吳欣紜台北6日電

行政院明年度撥補勞保基金新台幣1300億元，全教總質疑不公。勞動部何佩珊今天說，政府過去25年撥補公教退撫基金已5400億，以此換算，勞保應每年撥補3000億元。

行政院日前通過114年總預算案，勞保部分加計疫後特別預算將撥補1300億元，引來全國教師工會總聯合會抗議不公，質疑同樣攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，114年度僅編列194億元。

何佩珊今天接受自由時報「官我什麼事」專訪時提及此事指出，教團認為不公平，但公教退撫基金，政府過去25年來已經撥補5400億元，而軍公教族群人數只有55萬人。

何佩珊說，勞保目前有1050多萬人，過去曾經換算過，如果以撥補公教退撫基金規模平均數來算，勞保應該每年撥補3000億元才對。

何佩珊強調，撥補也是勞保改革，勞保是老年生活保障，但當每人退休後每月只能領1.8萬元時，「你要怎麼砍下去」，這也是總統賴清德徵詢她擔任勞動部長時兩人曾討論過的議題，賴總統也堅決認為這沒有什麼再砍的空間。

何佩珊說，「我們不是不改革，而是用別的方式改革」，用社會最大共識的改革方式，那就是撥補，政府6年下來也已經累計挹注勞保基金3870億元。

何佩珊表示，政府撥補後續會進勞動基金的投資市場，搭配政府持續發展經濟，後續投資收益會相當可觀，目前勞保基金水位也已經到1兆1000億元。

何佩珊 勞動部 行政院

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