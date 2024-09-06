台灣引進印度移工 何佩珊：將進行首次工作會議

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，台北看守所證實柯住3人房。柯妻陳佩琪在民眾黨立委黃珊珊陪同下，上午來到台北看守所，但柯文哲禁見不能會客，陳珮琪僅替他送來枕頭、涼蓆等生活用品和會客菜，還帶了「台灣人400年史」、「人生追求」2本書給他。北所表示，陳佩琪送來的枕頭、涼蓆，所內福利社都已有販賣，不接受家屬寄送，會退還。 陳佩琪離去前，受訪表示她個人習慣用ATM存款，北檢卻羅織罪名做為柯文哲的事證，「柯文哲沒有圖利，將交由專業捍衛清白」。她對柯文哲收押感到不捨說，夫妻結婚33年來，即便不在一起，也都有互相報備，今日來到北所雖然見不到他，但覺得兩人的心更接近，會一起捍衛清白。

2024-09-06 11:45