台灣引進印度移工 何佩珊：將進行首次工作會議
台灣將開放印度移工來台，勞動部長何佩珊今天說，很快就會進行台印第1次工作會議，邀請印度官方來台討論引進印度移工的各種措施，目前正在推進中。
台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力，但離真正開放引進還有許多流程，包含收集社會意見、規劃引進細節、雙邊行政法規作業細節建立等。
何佩珊今天上午接受自由時報「官我什麼事」專訪時，透露台灣引進印度移工來台的工作進度，「很快會進行台印的第1次工作會議」。
何佩珊說，將邀請印度官方來台訪問、對接，包含引進印度移工的各種措施都會雙邊磋商，已經開始進度推進中。
根據勞動部規劃，開放印度移工來台初期將採小規模試辦，並優先以有良好管理能力業者試辦，規劃建立新的直接聘僱制度與評選優質仲介受雇主委託，採雙軌制度引進。
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