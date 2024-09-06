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未經授權用國慶主視覺印商品販售 慶籌會：違法侵權

中央社／ 台北6日電

國慶籌備委員會今天表示，近期有商家未經授權，私自使用國慶主視覺作品進行商品印製與販售，該行為已涉及侵權，將保留法律追訴權，並強烈呼籲各界尊重創作，避免違法行為。

國慶籌備委員會3日在「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁公布國慶主視覺，雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，下方則寫著「中華民國生日快樂」以及國旗在中央，並以英文融入台灣元素。

慶籌會今天發布新聞稿表示，近期有商家未經授權，私自使用國慶主視覺作品進行商品印製與販售，該行為已涉及侵權。

慶籌會嚴正聲明，為保障智慧財產權，將對此保留法律追訴權，並強烈呼籲各界尊重創作，避免違法行為。

慶籌會強調，國慶主視覺設計作品是為慶祝中華民國國慶所精心創作，承載著國家的意象與精神，更象徵民眾對於團結、繁榮與希望的共同願景。該作品在法律上享有著作權保護，任何未經授權的使用與商業化行為皆屬違法，應依法承擔責任。

國慶 國旗

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