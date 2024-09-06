林佳龍投書美媒 籲支持台灣參與聯合國

外交部長林佳龍的英語文章刊登在南加州報紙，呼籲美國各界支持台灣參與聯合國體系，確保印太區域的和平。

第79屆聯合國大會10日在紐約開議，美國南加州「燈塔媒體新聞」（Beacon Media News）旗下21家城市週報今天起刊登外交部長林佳龍的投書，標題為「為了確保印太地區的和平，應將台灣納入聯合國體系」。

林佳龍強調台灣對全球經濟的重要性。文章指出，台灣製造全球90%的高階半導體產品、人工智慧革命所需的多數先進晶片；台灣是全球供應鏈中不可或缺的夥伴。

文章強調台灣海峽的重要，全球約半數的貨輪航經台灣海峽，為重要國際航道；台海和平穩定為國際帶來的繁榮成果。

這篇投書文章指出，中國持續加劇對台灣的挑釁，對全球經濟繁榮造成威脅。文章指出，中國企圖片面改變台海現狀，在印太區域擴張威權主義，對全球和平與安全造成嚴重威脅。

林佳龍指出，聯合國必須停止屈從中華人民共和國的壓力，不要再扭曲聯合國大會1971年通過的第2758號決議；中國錯誤詮釋這項決議，不當連結於他們的「一中原則」，但這與多數國家採行的「一中政策」大不相同。

林佳龍強調，北京的謬論不僅會改變台海現狀，更危害印太區域的和平穩定，威脅以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍呼籲，聯合國在第79屆聯合國大會及「未來峰會」討論以下重要議題：接納台灣有意義參與聯合國體系、緩和潛在區域危機和維護台海和平。