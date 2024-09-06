新聞有價獲共識 政院近期重啟討論 　

去年底「紐約時報」開新聞業第一槍，對OpenAI和微軟提告，指控兩家公司在未授權情況下，使用紐約時報文本訓練生成式人工智慧，新聞版權保護問題再次浮上檯面。立委范雲日前質詢也提到，ＡＩ基本法與新聞議價相關法制議題刻不容緩，據了解，政院近期可能就會重啟新聞有價的討論。

國科會表示，新聞有價為行政、立法部門共識，「著作鄰接權」、「議價協商」、「資料探勘合理使用」等模式都可參考，行政院設有跨部會工作小組，各部會將配合行政院數位政策法制協調會議，盤點與檢討相關法制。

中正大學傳播系助理教授張時健說，以台灣目前的法規來看，新聞並不受著作權保護，要施行「著作鄰接權」，必須先修法確定新聞內容的著作權，「議價協商」則有小型新聞媒體不易與平台達成協議的疑慮，以加拿大為例，小規模媒體是由政府代表與平台談，才不至影響新聞多元性。

政大傳播學院教授劉昌德認為，「基金模式」才是最好的方式。他說，短期應促成公私協力集體協商，在完成立法之前，由政府主管機關會同媒體業者公會，與跨國平台業者進行協商，並推動立法及設立特別基金。納入業者、工作者、公民團體、專家學者之第三方分配機制，補助本地優質媒體進行數位轉型，增強進入未來的競爭力。

台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽說，新聞媒體花了很多心力和成本生產優質內容，相關智慧財產權當然該被保護；但要訓練ＡＩ就需要大量資料，訓練素材如果都需要取得授權，成本非常高，台灣本土的ＡＩ研發單位很難像國際大型科技公司，動輒數十億數百億的鉅額資金挹注，這就需要政府的資源願意支持。

黃兆徽強調，若政府認為發展出具有台灣特色、懂台灣文化風土民情的ＡＩ，是重要的事，那就不能單靠民間的力量，相關部會的因應政策、資源都要投入，才能把握ＡＩ浪潮下台灣科技與內容產業共創共榮的多贏機會。