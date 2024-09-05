內政部推動新住民發展署籌備處 力拚明年成立運作

內政部次長吳堂安今天說，新住民基本法公布後，就規劃成立「新住民發展署籌備處作業小組」，探討新住民相關業務、組織、法規、預算等；移民署說，規劃明年籌備處先成立運作。

內政部今天舉行部務會報，會中安排移民署報告「新住民發展署籌備進度」。吳堂安在會後記者會中轉述，內政部長劉世芳裁示，新住民基本法所賦予的任務相當重要，內政部先以推動成立籌備處的方式，積極盤點各項業務、所需人力、廳舍空間、資訊系統及經費預算等工作。

移民署報告指出，為確保有效提出各項新住民照顧輔導措施精進作為，在新住民基本法公布後，就規劃成立「新住民發展署籌備處作業小組」，由吳堂安擔任召集人，移民署辦理幕僚作業。原則每個月召開1次籌備處作業小組會議，移民署每2週召開1次工作層級會議，積極規劃及執行各項籌備工作。

吳堂安說，為持續精進多元、友善的照顧服務措施，落實保障新住民權益，除推動成立新住民發展署籌備處外，也同步辦理新住民基本法的相關配套措施，保障新住民媒體近用權部分，新住民發展基金在今年補助7個廣播類申請案。

劉世芳日前受訪時曾說，目前較大的困難在於行政院層級中70個「署」都已額滿，必須等待空間，才能成立「新住民發展署」。

內政部移民署主任秘書謝文忠表示，立法院通過新住民基本法後，行政院在推動上絕對不會延宕；至於中央機關基準規範70個機關，這部分行政院會做相關調整，內政部在8月成立籌備處作業小組開始推動；規劃是明年籌備處先成立運作，至於幾月開始還要再確定。

吳堂安說，內政部會先成立籌備處，準備作業中如果中央機關組織有配合調整，會讓新住民發展署籌備處作業小組先如期運作，針對新住民業務、組織、法規、預算等，都會在籌備處作業小組中探討。