國家防災日動員千人演練震災 9/20發送國家級警報

內政部次長吳堂安今天表示，國家防災日將在9月18日至20日模擬強震發生後，動員全國救災部隊千人辦理「大規模震災救災動員演練」，9月20日上午9時21分將配合模擬地震發生發送「國家級警報」。

內政部部務會報今天安排消防署報告「國家防災日系列活動」，內政部次長吳堂安在會後記者會中轉述，內政部長劉世芳在會中裁示時表示，今年國家防災日模擬地震災害情境設定嘉義縣政府東方23.5公里處（嘉義縣竹崎鄉）發生芮氏規模7.3地震，主要影響台灣西部，模擬各地傳出建物倒塌、人員死傷等嚴重災情之情境。

劉世芳指出，請消防署妥善規劃中央相關部會及地方政府動員準備方案，並於9月18日至20日動員全國救災部隊1000餘人辦理「大規模震災救災動員演練」，以驗證各種救災調度規劃的可行性，強化台灣對於震災的韌性。

劉世芳提到，中央氣象署也於9月20日9時21分，將配合模擬地震發生時，同步向全國民眾發送「國家級警報」訊息，民眾手機接獲地震警報聲響與簡訊，請配合演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

劉世芳強調，9月20日上午10時，也將運用災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，針對沿岸民眾發布海嘯警報；10時59分至11時1分，各電視台均會自動切換至公視（13）頻道，同步播放災防訊息。藉由發布訊息、警報及頻道切換等演練，以利災時及時讓民眾從不同管道，接收到災害緊急訊息。

消防署在報告時表示，今年配合行政院國家防災日活動，且適逢921地震25週年，自9月1日至10月31日止，除辦理國際研討會外，並辦理各項防救災演練，包括「大規模震災救災動員演練」、「重大災害緊急警報訊息傳遞演練」及「地震海嘯警報發布演練」，驗證既有救災能量的效能，提升國家防災應變能力。

消防署指出，另將同步辦理多元防災宣導活動，包括「國家防災日地震防災宣導活動」及「各賣場及網路平台設置防災專區」等活動。

劉世芳表示，地震無法預測，應事先做好防災準備，希望民眾能夠踴躍參與國家防災日相關演練及活動，熟悉突發災害的應對程序，提高災防意識，當遇到災害時才能減少傷害、確保平安。