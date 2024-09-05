國安人士：中共操作新一波疑賴論 弱化台灣國際信任

國安人士今天表示，美國國家安全顧問蘇利文訪中前，中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧就邀集統戰部、中宣部等操作新一波「疑賴論」，利用今年是主要國家大選年，在人員尚未接交時出現的「戰略真空」，操作台灣內部對立，弱化台灣和國際、友盟之間信任。

國安人士說，觀察中國近期對台或對國際的認知操作，發現新一波「疑美論」、「疑賴論」。中國官宣、官媒把第一島鏈以內，東海、台海、南海的所有衝突，都說成是美國陰謀，或是美國介入讓事情失控。

國安人士說，央視周邊社群近期甚至炒作「南海跟菲律賓衝突，是因為菲律賓以前是美國殖民地，在政策選擇會有一些錯誤判斷」，順著這個敘事脈絡，中國持續常態性攻擊台灣與中國意見不同，是因曾被日本殖民，所以跟日本親善、跟中國不好。

國安人士觀察，中國近期發動新一波「疑賴論」，因今年是主要國家的大選年，中國利用大選期間或政府尚未交接完成都會出現的「戰略真空」，操作台灣內部對立，弱化台灣與國際間、友盟之間的信任與支持。

該人士說，美國白宮國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）訪中前，中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧就邀集包括統戰部、中宣部、國防部、中央台辦等操作新一波「疑賴論」。

國安人士表示，這次「疑賴論」的操作有5個元素，第一，把蘇利文訪中作為敘事操作的主架構；第二，操作「美中共管台海」，認為台灣是沒有決定權的一方，中國才是與美國平起平坐的大國。但國安人士認為，近期中國在東海、南海的行為一定程度造成各方困擾，因此若將蘇利文訪中說成「國際共管中國可能的風險」會比較精確。

第三，進行「美國一定程度不信任賴總統，對台灣不放心」的外部操弄，夾雜一些例如「賴總統想出訪，美國不給過境或只能過境夏威夷」等。

第四，操作美方不信任賴政府，沒有真心支持台灣，因此冷眼看待台灣周邊灰色地帶、沒有任何協力。第五，在國政議題上，操作前總統蔡英文與賴總統之間有矛盾。

至於這些操作的分工，國安人士表示，中國軍委會的政治工作部負責指揮訊息支援部隊，也就是俗稱「福州311部隊」的中國正式網軍，負責編寫內容與傳播；中國外事工作委員會主導相關敘事與國內外通路；中宣部與中央台辦則是負責相關協力者的指揮與通路的運用。

國安人士說，情資單位發現另一個訊息操作管道就是由中國訊息部隊直屬新聞頻道海峽之聲開始發起，台灣方面的協力者再進行相同敘述脈絡的操作，藉此進入台灣其他通路。