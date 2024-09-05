台商網紅赴新疆旅遊引關注 政院：已有掌握
行政院代理發言人謝子涵今天表示，中國政府邀請或招待台商及年輕網紅赴新疆一事引起社會大眾討論，目前相關單位都已掌握訊息，也呼籲國人及台商都要注意赴中風險，包含影響商譽或導致國家聲譽受損。
日前有國安人士指出，中國政府邀請或招待台商及年輕網紅赴新疆，恐是要幫北京當局在新疆所做所為洗白，為新疆呈現正面形象或不再提其負面作為。美國台灣觀測站（US Taiwan Watch）昨天在華盛頓舉行座談會時，奧克蘭大學通訊新聞及公共關係系副教授蘇巧寧也示警，「應注意中國野心」。
謝子涵今天主持政院會後記者會，回應媒體提問指出，政院最近有留意到這個議題引起社會大眾討論，目前相關單位都有掌握相關訊息，也再次呼籲國人及台商都必須注意赴中風險，不僅可能影響商譽，也可能導致國家聲譽受損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言