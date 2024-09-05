北市就業博覽會AI民眾搶體驗 達人職場秘技無私傳授

北市府日前在圓山花博公園爭艷館舉辦青銀就業博覽會，現場近兩百家企業提供近萬個工作機會，平均薪資高達39K，爭取青壯年人才的加入。本場次投遞履歷數最熱門企業為鼎泰豐、藏壽司、佳瑪百貨、昇恆昌、臺北市立聯合醫院。

青銀就業博覽會現場提供近萬個就業機會，吸引眾多民眾參與。 圖／臺北市就業服務處 提供

林奕華副市長致詞表示，感謝徵才企業持續認同臺北市推動「青銀共事」的勞動理念，高達194家企業共同參與這次活動。「沒有好不好的工作，只有適不適合自己的工作」，我們透過一些工具來幫助您認識自己。現場設有二區初次登場的特別體驗區，第一個是職前準備專用的「AI體驗互動區」，只要5秒鐘就可以透過人臉辨識解析個人人格特質，找出專屬的職場優勢，利用AI「慧眼識人」幫助求職者更認識自己，找出屬於自己的職場優勢與職業選擇；此外，針對剛畢業的職場新鮮人，面試初體驗該如何打理，不免有些不知所措，「AI體驗互動區」也提供模擬妝容與穿搭體驗，可以幫助青年朋友針對心儀的職業找出不同的「面試專搭術」！當然也不能遺漏55歲以上的「壯世代」族群，為了讓這群職場資深人士順利就業，不管是持續累積職場歷練，又或力圖人生下半場逆轉勝，第二個體驗區是壯世代入職必備的「中高齡職務再設計體驗區」，包括餐飲業、旅宿業、零售業、製造業及服務業等五大行業的就業輔具體驗專區，透過「職務再設計」改善工作設備或機具、提供就業輔具、調整工作方法及改善工作環境等方式，降低銀髮就業族群的體力負荷、維持工作效率並提升個人自信，延續職場續航力。

本次就業博覽會高達194家企業共同參與。 圖／臺北市就業服務處 提供

臺北市副市長林奕華親臨現場為求職者加油打氣。 圖／臺北市就業服務處 提供

直擊現場民眾來到體驗區，好奇體驗職前準備AI互動，指引適合職業類型和體驗模擬穿搭，認為相當有趣，並且踴躍體驗操作機具設備和就業輔具，因改善了工作設備或工作環境，明顯感受到工作起來更加輕鬆，讓工作者活力滿點!

首次設置的AI互動體驗區。 圖／臺北市就業服務處 提供

本次活動更特別安排二場職人講座、邀請到五星級飯店黃銘波主廚，他不只是果雕創作大師，冰雕、鹽雕、鐵雕都難不倒他，更不吝把果雕技術授課傳承，現場觀眾除了可以近距離看到果雕藝術，體驗中秋節應景柚子雕刻，還可帶走大師鹽雕作品，直呼收穫滿滿！

另外智御文創(股)公司陳浩正執行長告訴大家，想要從激烈的競爭中脫穎而出，就由破解面試官心思著手，例如建構出雙方的連結，便能快速掌握面試重點。不要用過去經驗綁架自己，也不要抗拒學習，投資自己去學習體驗，進而培養解決問題的能力。

五星級飯店黃銘波主廚現場授藝。 圖／臺北市就業服務處 提供

現場求職者謝小姐是第一次參加就業博覽會，原本是從事服務業，想要轉職行政工作，她認為參加實體博覽會可以一次面試多家公司，相當方便並且節省時間；另一位林先生是跨領域轉換工作，在線上投履歷常會被刷掉，來博覽會直接面試可以為自己加分，不會第一時間被拒絕。盛小姐則為中高齡者，已經找工作半年以上，她認為不是不肯做，而是沒有得到工作機會，來這裡可以直接了解工作內容，判斷是否為適合自己的工作。

錯過這次博覽會不要緊，北市府將在10月份辦理科技就業博覽會、12月份舉辦中高齡就業博覽會，歡迎求職者前往參加，最新資訊請上網搜尋「台北就業大補帖」。

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