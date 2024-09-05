國際技能競賽 勞長領軍58名國手征戰里昂

第47屆國際技能競賽將於法國里昂舉行，勞動部今天說，勞動部長何佩珊將親自領軍，帶領50個職類58名國手及表演賽1個職類及1名選手征戰，籲民眾為國手加油打氣獲佳績。

勞動部勞動力發展署今天發新聞稿指出，第47屆國際技能競賽10日至15日將在法國里昂舉行，台灣將由何佩珊親自率團，派出50個職類58名國手及表演賽1個職類及1名選手，與來自69個國家約1400名選手切磋競技。

國際技能競賽組織於1950年由西班牙發起成立，期望透過辦理國際技能競賽及研討會等活動，增進各國年輕技術人員相互觀摩、瞭解與切磋，增進國際間職業訓練與技職教育的技術與經驗交流，促進各國專業技能的發展。

截至112年止，國際技能競賽已舉辦46屆，競賽職類涵蓋超過50種專業領域，堪稱技能界的奧運賽事。

發展署表示，台灣國手都是經過層層選拔和高強度密集訓練才有機會站上國際舞台，挑戰來自世界各地的頂尖好手、爭取世界最高榮譽，期望國手在裁判長與指導老師的陪伴下，可以全力專注提升自我技能、適應競賽環境、強化應變能力等。

發展署指出，這次競賽每名國手都肩負著為國爭光的重任，他們在賽場上的每一份努力，都是對夢想追求的堅持，也為台灣技職教育的發展帶來貢獻。

發展署呼籲，國際技能競賽即將揭開序幕，期許社會各界多加關注並支持這群優秀的年輕人，為他們加油打氣，讓世界看見台灣。