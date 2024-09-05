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建造公司同101...高雄國賓飯店容積達1142.4%？住戶要求重啟危老評估

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」。記者徐白櫻／攝影

高雄國賓飯店重建案今天在市府召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」住戶質疑，國賓短短2年從安全建物變成「危老」、為何僅1名技師可讓建商增加36億元暴利，過程不單純，要求停止環評，並組委員會在議會監督下重啟危老評估。市府工務局回應，危老建築耐震初評機構是經內政部指定專業機構審定，程序及標準皆為全國一致。

國賓飯店所在基地土地使用分區為商五，法定容積率是840%，再加上2022年取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積達1142.4%。鄰棟住戶組自救會抗議，並於上月提訴願，請求高雄市府重新開啟危老結構安全評估，並委請第三方專業機構嚴加檢視。

蔡姓住戶代表指出，國賓飯店是由建造台北101大樓的日本建設公司「熊谷組」所承造，曾被視為鋼骨示範建築，在2020年提的結構安全評估報告中顯R值不到30，僅短短1年多、在無重大災情下，技師簽證的報告R值竟高達65.71，轉折之大令人質疑。另開發商因危老獲得36％容積獎勵，以市價每坪60萬元來算，扣除建築成本，可因此創造36億元暴利，為何僅由1名技師就能簽證決定？

議員陳麗娜、邱于軒質疑評估報告書「內文不一致、有瑕疵」。住戶代表、律師簡凱倫說，國賓危老報告與真實性明顯有疑慮，能否拿到容積獎勵是一大問題，凸顯危老條例是惡法，開啟全台浮濫發放；2008年政府放寬危老認定，B級從原本R值60分降低為45分，一棟又一棟大樓蓋起來，外部環境的衝擊豈能由全民承擔。

工務局指出，國賓飯店2020年9月針對建物公共安全申報所作的耐震初評申報風險值，與2022年危老重建申請所作的耐震能力初評報告不同，後者初評報告由結構技師考量整體建築物高低樓層不同結構系統進行計算評估，並經台北市結構工程工業技師公會審查，確認評估方法符合學理，查核完成。

工務局補充，高雄國賓依危老條例改建，容積係由其商五840%，加上36%危老重建容積獎勵。其獎勵沒有達到危老改建獎勵40%上限，反觀台北國賓同樣依據危老條例，獲得容積獎勵則是達40%上限，比起高雄國賓還高。事實上六都建物容積率超過1000%者，比比皆是，尤其台北市、高雄市城市發展較早，有許多民國82年實施容積管制前申請之各項建案，譬如台北市新光摩天大樓、台北101金融中心大樓、圓山帝寶，容積獎勵等更高達近200%。

高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，住戶指出，國賓飯店是由建造台北101大樓的日本建設公司「熊谷組」所承造，曾被視為鋼骨示範建築，危老鑑定報告令人質疑。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，住戶指出，國賓飯店是由建造台北101大樓的日本建設公司「熊谷組」所承造，曾被視為鋼骨示範建築，危老鑑定報告令人質疑。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」，議員邱于軒手上有滿滿的住戶所陳述的抗議意見。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓飯店重建案今天召開環評審查會，逾20名住戶代表會同議員在市府前呼口號要求「停止環評！」，議員邱于軒手上有滿滿的住戶所陳述的抗議意見。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓鄰棟住戶組自救會前往市府抗議，手持素描圖，影射國賓改建後會變成威脅鄰近住戶安全巨大惡魔。記者徐白櫻／攝影
高雄國賓鄰棟住戶組自救會前往市府抗議，手持素描圖，影射國賓改建後會變成威脅鄰近住戶安全巨大惡魔。記者徐白櫻／攝影

住戶 建築 飯店

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