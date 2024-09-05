陳駿季日本職棒開球 推薦球迷品嚐台灣香腸貢丸

農業部部長陳駿季2日起率團訪日，4日在日本職棒擔任開球嘉賓，同時兼任「台灣豬肉最佳銷售員」，賽前致贈球團台灣香腸、貢丸等美食，並在現場販售及推薦，吸引球迷排隊購買。

農業部發布新聞指出，陳駿季4日受邀在日本神戶綜合運動公園棒球場參加「台灣農產日」活動，除受邀擔任開球貴賓，也擔任起「台灣豬肉最佳銷售員」，賽前致送球團台灣香腸、貢丸、排骨及肉燥等美食，其中台灣香腸、貢丸首次於日本職棒球賽中販售，經陳駿季向日本球迷推薦，吸引民眾排隊購買。

農業部說明，除現場販售，也透過抽獎活動提供香腸兌換券與日本球迷分享；而曾旅日的台灣棒球好手許銘傑、吳念庭、張奕，賽前也在社群分享活動相關資訊，號召日本球迷進場看球，品嚐台灣香腸、貢丸。

陳駿季表示，農業部近3年多次和日本職棒聯盟合作，除在關東地區舉辦台灣農產品推廣活動，向日本球迷推薦香蕉、鳳梨、芒果、冷凍鳳梨釋迦等，這次移師關西神戶綜合運動公園棒球場，與歐力士猛牛隊合作舉辦「台灣農産品日」活動，推廣香腸、貢丸。

他並說，去年初台灣生鮮豬肉外銷菲律賓，成為當地五星級飯店佳餚，台灣排骨便當也在日本超市試販售，受到日本消費者喜愛；農業部現正向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」中，若順利，將在明年成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」，之後台灣生鮮豬肉將有機會行銷全球，包含與日本消費者分享。

另外，農業部統計，近年補助外銷業者在各國辦理台灣豬肉產品推廣活動，已連續2年協助業者拓展日本、澳洲、新加坡等地，去年受輔導業者銷售業績達新台幣9200多萬元以上。