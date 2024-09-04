社救法修法分歧會議 衛福部：放寬擴大照顧弱勢為共識

衛福部擬定社會救助法部分條文修正草案，今天再次針對預告草案內容意見分歧議題，包括是否取消擬制收入、街友服務、居住地申請及撥付補助、家庭財產及應計人口認定範圍等，邀請民間團體、縣市政府、專家學者等，針對待整合之意見再次進行討論，共有約60個單位、100人參加，會議持續進行160 分鐘。最後針對放寬擴大照顧弱勢取得共識，就強化社、勞政聯合就業促進服務及輔 導就業脫貧自立，將與勞動部討論具體合作機制。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，社會救助法修法，修正重點，一、擴大照顧，扶助弱勢，為鬆綁人籍合一才能申請規定，將依各地標準訂定最低生活費、放寬工作能力認定及家庭財產計算範圍，另增列55至60歲、二度就業婦女、長期失業者、更生人、街友等就業不利處境者，設計工作收入多元折算機制等。

二、多元措施，協助近貧，以增訂實物給付專章，以多元方式提供經濟不利處境民眾或家庭日常生活物資協助，並規定相關運用管理規範；另為協助街友，明訂地方政府相關機關權責分工，並定期召開聯繫 會議，建立合作平台，積極結合各項資源協助街友居住、醫療、就業等多元自立服務。

三、社會投資，階段脫貧，為鼓勵低及中低收入兒少累積脫貧資本，就學期間打工兼職收入及畢業後至次年底工作收入不納入家庭收入計算；另學生出國研修或實習，福利身分將不受影響致中斷。

四、行政簡化，齊一規定，檢討調整最低生活費標準，各地變動超過5%以上時，依照當地可支配所得中位數60%訂定。為簡政便民，將 由中央統一訂定申請規範，並針對特殊案件認定機制予以統一標準。本次會議衛福部報告草案預告後，收集各界意見評估可再進一步修正放寬項目。