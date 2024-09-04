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卓榮泰、鄭銘謙獲選台北大學傑出校友 10月表揚

中央社／ 新北4日電
行政院長卓榮泰。 （中央社）
行政院長卓榮泰。 （中央社）

國立台北大學今天說，傑出校友遴選委員會今天開會選出第24屆傑出校友，行政院卓榮泰法務部鄭銘謙與群創光電董事長洪進揚等12人獲選，10月將辦表揚大會。

台北大學校友中心說，這次由校內代表、傑出校友代表和社會賢達人士共組遴選委員會審議，並邀各推薦單位派員列席說明推薦理由。今年選出傑出校友包含學術成就、企業經營和公共服務等獎項，獲獎人在各領域都有傑出成就，深獲遴選委員會肯定。

學術成就獎部分，由國際濕地科學家學會亞洲委員會主席方偉達、中央研究院經濟研究所研究員兼副所長張俊仁與東海大學副校長劉正獲選。

企業經營獎方面，有台灣中小企業銀行總經理李國忠、群創光電董事長暨執行長洪進揚、越南河進投資暨發展公司董事長陳榮進、程曦資訊整合董事長黃士軍、羅一國際董事長楊順天、崇越集團副董事長潘重良。

公共服務獎部分，行政院長卓榮泰、法務部部長鄭銘謙、內政部移民署副署長林宏恩獲獎。

台北大學說，卓榮泰民國73年畢業於法律系，曾任台北市議員、立法委員、行政院發言人、總統府秘書長、行政院秘書長等，從政資歷完整。除公職外，他更於民間基金會服務，關懷弱勢團體。

台北大學表示，法務部長鄭銘謙於民國69年於法律系畢業，曾任雲林與台南地檢署檢察長、法務部廉政署長、福建高檢署金門分署檢察長、台北地檢署檢察長等。於檢察官任內結合中央、地方與醫療機構成立食品安全、國土保育、婦幼保護等聯繫平台。於廉政署長期間，台灣清廉印象指數排名全球第25名，史上最佳。

台北大學說，洪進揚民國83年畢業於企管系，2018年擔任群創光電董事長暨執行長，除大幅翻轉群創營運績效，並以「智慧製造」及「智慧營運」主軸推進數位轉型，群創更於2021年獲得世界經濟論壇（WEF）肯定。

台北大學校長李承嘉表示，讚許獲獎校友成就，期待校友都能在領域發展所長，成就自我、回饋社會。

卓榮泰 台北大學 法務部 行政院 鄭銘謙

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