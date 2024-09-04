卓榮泰、鄭銘謙獲選台北大學傑出校友 10月表揚

1956年9月4日，黛娜颱風過境，全省各地受災甚重，時任台灣省主席嚴家淦、社會處長傅雲、警務處長樂幹，上午由時任台北市長高玉樹、主任秘書楊濟華及警察局長劉國憲陪同，至台北市各地視察因颱風而發生之災情。 自中山橋通至大直的公路上，其中有一段路面被水淹過，早晨仍然是滿路泥濘，在大直路旁的某機關圍牆是用水泥空心磚蓋成的，黛娜吹過，整排倒下...

2024-09-04 08:30