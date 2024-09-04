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農業部：老埤農場若擅自變更做光電 開罰限期改正

中央社／ 台北4日電

媒體報導「7百公頃老埤農場靠種電轉型」，農業部今天重申，農林公司經許可承受的老埤農場，經營利用計畫以茶葉生產為主，須農地農用，不同意做光電，若擅自變更將開罰並限期改正。

鏡週刊報導「7百公頃老埤農場靠種電轉型 寶晶、農林打造永續農業專區」等系列篇章。農業部透過新聞稿表示，未來農林公司如有栽種及加工製造需求，農業部試驗研究單位仍可持續給予技術協助及輔導；農業部從未同意，也不同意變更優良農地作為太陽光電案場。

農業部表示，農林公司經許可承受的老埤農場，其經營利用計畫以茶葉生產為主，為特許性質，目的是希望透過企業協助農產業升級，達成農業永續經營目標，且由地方政府列管，不得擅自變更經營利用計畫或閒置不用，也沒有農業經營不善或經營若干年即完成使用，而可變更作他用的情形。

農業部指出，如有擅自變更經營利用計畫或將耕地閒置不用者，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並限期改正。

農業部說明，老埤農場屬於大面積且區塊完整的農場，農林公司於民國104年承受老埤農場後，持續受農業部輔導從事茶業生產，包括茶業生產技術指導及設施補助協助等。目前農場生產面積占全國茶葉生產面積約5.8%，並有產銷履歷，已營造完整的農業生產環境及生態價值，為茶產業重要生產區位。

永續 茶葉 農業部

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