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稽查不力遭監院糾正 北市、竹市：已罰違規補習班

中央社／ 台北4日電

監委今天指台北市教育局、新竹市教育處對轄內補習班多次違規卻怠於裁處，明顯行政怠失，監院通過糾正。北市教育局、竹市教育處均表示，已對業者裁罰、停招並限期改善。

監察委員王幼玲、蔡崇義、張菊芳透過新聞稿表示，台北市政府教育局在105年就知道轄內A補習班疑違規經營幼兒園，不但未停辦，至今已擴大經營達9家兒少學習機構。此外，北市B補習班涉違規經營幼兒園及課後照顧安親班業務，105年迄今多次稽查不符規定，要求限期改善、處以罰鍰等，北市教育局今年再查發現違規，卻僅罰鍰新台幣30萬元，並命停辦幼兒教保、對補習班業務裁處停辦3個月。

監委表示，台北市政府教育局對這2家補習班的管理，怠於執行法律所賦予的公權力，以促其積極改善，明顯是行政怠惰，核有違失，監察院通過糾正。

對此，台北市政府教育局指出，105年至今皆有針對2家補習班辦理稽查作業，包含112年5月針對第1家補習班共9間機構聯合稽查，113年2月、3月、7月也至2家補習班稽查，累計裁處第1家補習班共新台幣173萬元，第2家補習班共96萬元，另處糾正、限期改善及停止招生等處分。

北市教育局說明，第1家補習班中的1間機構，及第2家補習班已申請歇業及廢止立案，後續若有其他以補習班立案卻違規經營幼兒園或安親班等情事，將持續稽查、蒐證並依各機構的中央管理法令裁處，力求勿枉勿縱，加強管理強度。

此外，監委指出，新竹市C補習班以補習班名義違法經營幼兒園，甚至發生補習班負責人兒子兼工讀生（乙員）疑對3歲幼童性暴力事件，後因事證不足，經新竹市政府性別平等事件調查報告認定性侵害不成立、地檢署不起訴處分。

監委表示，新竹市政府教育處對C補習班稽查5次，業者都未落實改善，卻未予以裁罰，直到本案發生後，新竹市政府教育處才聯合跨局處及相關單位進行查處，對業者規避稽查等情進行裁處，顯見新竹市政府教育處稽查不力，核有違失，監院通過糾正。

對此，新竹市府教育處表示，接獲民眾檢舉補習班涉違法經營幼兒園後，去年6月12日前往稽查，業者以教師COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診停課為由拒絕稽查，同月20日再次突擊稽查，發現業者招收學齡前共31名幼童，涉及隱匿幼童。

竹市教育處指出，經相關程序，去年7月即對該補習班祭出「停止招生處分」，並裁罰新台幣10萬元，召開會議協助幼童移轉到其他合法幼兒園，後續也在8月、10月、11月進行多次稽查，確認業者已依規改善。教育處對轄內補習班均有固定稽查，民眾檢舉案件則不定期稽查。

北市 新竹 補習

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