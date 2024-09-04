劉世芳：仍有一半縣市未提交國土計畫分區表 續溝通

內政部今天舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，內政部長劉世芳會中表示，目前仍有一半縣市未提交國土計畫功能分區表，將持續溝通，讓國土法如期上路，為下一代繼續努力。

內政部國土管理署說明，國土計畫法預計明年4月30日上路，立法意旨因應包含全球暖化等氣候變遷情況，讓台灣在自然保育、人文資產、經濟發展、資源合理配置，都需要國土整體管理機制，也就是國土計畫法來處理。

國土署今天在台中舉辦中區場「國土計畫政策溝通說明會」，劉世芳、國土管理署長吳欣修、中市府副秘書長張大春、民進黨立委何欣純，以及學者與環團代表等皆出席。

劉世芳致詞時表示，依據國土計畫法時程，所有縣市政府應於今年6月30日將國土計畫功能分區表，送到內政部做最後審查，並在明年4月30日與國土法一起公布，但目前只收到一半分區表，經溝通有6個縣市政府將在9月時提交審查。

提到持續舉辦說明會，劉世芳說，國土法在民國82年開始政策規劃，105年由前總統馬英九公布國土法，按照期程全台要通盤檢討第一次，但有很多問題須溝通因此延宕。

劉世芳指出，107年內政部前部長葉俊榮，已公布全國國土計畫法，110年全台所有縣市政府也公布縣市政府國土計畫法，包括台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善也都有公布相關計畫法。

劉世芳提到，總統賴清德非常看重國土保育與氣候變遷問題，環境部曾提到，過去這10年，台灣氣候變遷已發生非常大影響，未來影響中部以南最劇烈，未來國土計畫有必要加入氣候變遷，將以西南地區為主。

至於國土法加入因應氣候變遷，劉世芳強調，內政部、環境部、農業部，未來一定會有很多農業與氣候變遷調整計畫，投注在地層下陷最多的西南地區為主。

劉世芳說，雲林是以農業為主的縣市，未來可能碰到農地分區農1、農2的問題，內政部一定支持永續農業發展，若農地出售給財團成建地並涉炒作，包括內政部與環團是絕對不允許。

劉世芳呼籲，縣市政府應盡快將國土分區表提交，國土法不是「綁手綁腳」，而是在幫忙縣市發展，不管是傳統、還是新興農業，或是爭取科技發展，內政部都可協助。

劉世芳表示，若沒有國土功能分區圖，內政部就無法如期一併公布國土法，若各方有任何困難，內政部都會協助，希望將國土法每一塊拼圖完整拼起來，為下一代繼續努力。

何欣純說，之前在立法院就有要求相關單位，針對國土法到各地溝通協調，以及明確說明，在網路有很多國土法的說法，眾說紛紜，可能造成人心惶惶，到底中央地方如何合作推動，有很多嚴峻挑戰，不管農業、災防還是土地政策，都要納入國土法內，盼說明會能達到溝通宗旨，讓各方充分交流、未來國土法順利推動。